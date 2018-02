Nije Kit Lengford već - Bobi Braun!

Dosta se poslednjih dana spekulisalo o mogućim pojačanjima u Pireju, nekadašnji šuter Uniksa se ponudio da dođe, ali je na kraju izbor pao na - Bobija Brauna. Ne jedan, već drugi bivši najbolji strelac Evrolige, samim tim i osvajač prestižne nagrade Alfonso Ford.

Dok se košarkaška Evropa pripremala za jednu košarkašku bombu, Olimpijakos je aktivirao drugu. Potpuno neočekivanu.

Bobi Braun je sa Olimpijakosom parafirao ugovor do kraja sezone i on bi trebalo da bude velika ispomoć u daljim klupskim planovima - plasmanu na Fajnal for i napad na evropsku titulu u Beogradu, onda i vraćanje pehara grčkog šampiona.

Prekaljeni američki as bio je sinonim poslednje velike generacije Montepaskija uoči totalnog posrnuća kluba i eliminacije u najniži rang italijanske klupske košarke. Osim toga što je u sezoni 2012/13 bio vodeći strelac Evrolige sa preko 18 poena u proseku, Braun je te sezone držao i rekord elitnog takmičenja po broju ubačenih poena - 41 protiv Fenera. Montepaskiju je doneo titulu šampiona Italije, ali i trofej u nacionalnom kupu, ali je klub zbog ogromne finansijske krize gotovo nestao s košarkaške mape.

Braun je od septembra 2016. godine nekoliko puta potpisivao i raskidao kratkoročne ugovore sa Hjustonom, a početkom ove godine definitivno je otpisan. Posle rastanka s Montepaskijem Braun se obreo u Kinu gde je nastupao za Šenžen, potom je kratko nastupao za Bešiktaš, da bi onda okušao svoju sreću u NBA ligi.

(FOTO: olympiacosbc.gr)