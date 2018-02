Odložen referendum u Panatinaikosu! Janakopulos traži izvinjenje od Evrolige i ukidanje kazne, inače...

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos izgubio je kompas. Prvo je najavio da će navijači izaći na referendum kako bi izglasali budućnost kluba u Evroligi, što je nedugo zatim i zvanično potvrđeno, da bi se onda odustalo od te ideje! Bar zasad...

Grčki mediji javljaju da je Janakopulos odlučio da pomeri termin glasanja za naredni period, pošto ima želju da vidi njegov tim kako se bori za evropski pehar do kraja evroligaške sezone. Dan posle saopštenja prvog čoveka Evrolige Đordija Bertomeua, kontroverzni biznismen je poručio da i dalje postoji nada za pomirenjem dve strane, ali da i dalje veruje da Panatinaikos treba da napusti elitno takmičenje.

„U nekim stvarima smo saglasni, ali i dalje se razmimoilazimo oko stvari koje pod hitno moraju da razrešene. Ono oko čega smo saglasni jeste da mora da postoji međusobno poštovanje i da moramo da budemo u prijateljskom okruženju. Način na koji se (Evroliga) ophodi prema meni sa ovom nepravednom kaznom daleko je od koncepta poštovanja. A sve je kulminiralo tako što su poslali moju fotografiju u sve dvorane širom Evrope kao da sam lice sa poternice, a ne uvaženi član koji ulaže novac, vreme i energiju za dobrobit sporta. Saglasan sam da Evroligi treba Panatinaikos i da Panatinaikos treba da bude deo takmičenja zajedno s najvećim klubovima u Evropi“, rekao je Janakopulos.

On, ipak, veruje, da Evroliga treba da prizna da je napravila grešku što ga je kaznila sa godinu dana zabrane dolazaka na evroligaške utakmice, te ponovio da je to nepravedna suspenzija.

„Moja reakcija je apsolutno opravdana na sve ono što se dešava, jer je u pitanju nepravda. Dok se to ne dogodi insistiraću na tome da Panatinaikos napusti Evroligu“.

Janakopulos ističe da je spreman da prihvati finansijsku kaznu, ali i da Panatinaikos zaslužuje da se takmiči u ligi gde će dobiti zasluženo poštovanje „makar to značilo da platimo milione na klauzule“.

„Poštovaću moju privremenu suspenziju od strane Evrolige. Ali, ako ona ne bude ukinuta, ova sezona biće poslednja za klub i mene u ovom takmičenju. Borićemo se do kraja, borićemo se protiv sistema koji nam stvara mnogo prepreka na putu i daćemo sve od sebe da osvojimo sedmu evropsku titulu“, jasan je temperamentni vlasnik atinskog giganta.

Podsetimo, navijači Panatinaikosa su sinoć izviždali himnu Evrolige uoči utakmice sa Baskonijom u OAKA Areni, dok igrači Zelenih nisu želeli da izađu na parket tokom intoniranja iste.

(FOTO: Shutterstock)