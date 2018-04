Panatinaikos je završio svoj deo posla za treće mesto i sada čeka da vidi šta će Olimpijakos i Real uraditi protiv Žalgirisa i Bamberga kod kuće, a dok se konačni rasplet za treće i četvrto mesto čeka, odlučeno je ko će ići na CSKA i Fenerbahče u četvrtfinalu. To su Himki i Baskonija!

Baskonija je na svom terenu položila oružje protiv Efesa (79:81), ali je Barsin trijumf nad Himkijem rezultatom 86:82 odveo tim iz Vitorije na megdan aktuelnom evropskom šampionu, dok će Rusija sigurno imati jednog predstavnika na Fajnal foru u Beogradu u maju.

Barselona je utakmicu sa Himkijem u Blaugrani odigrala maksimalnim ritmom, uprkos tome što je katalonski velikan odavno ispao iz trke za plej-of. U prevodu, nije popustila gas kako bi rival iz Španije za protivnika dobio CSKA. Doduše, ne može se ni reći da je Fenerbahče lakši protivnik od moskovskog giganta.

Zanimljivo, Barselonu je do pobede vodio Huan Karlos Navaro sa čak 17 poena (5/11 za tri), što mu je ovosezonski rekord. Doduše, na terenu je i proveo najviše vremena dosad ove sezone, nešto više od 24 minuta, pošto je Svetislav Pešić želeo da mu ukaže čast u možda poslednjoj evropskoj utakmici u karijeri. Mada nije najavljeno da bi legendarni as mogao u penziju, ništa nije isključeno...

Utakmica je generalno bila jednostrana praktično od početka susreta, a Barselona je već u prvoj četvrtini pogodila šest dalekometnih hitaca, za rezultat 31:18 na kraju iste. Do kraja utakmice Barsa je pogodila čak 17 trojki iz 38 pokušaja i samo dva ispravna hica nedostajala su kako bi se izjednačio Montepaskijev rekord sa 19 ubačenih šuteva van linije 6,75 metara.

Barselona je do poluvremena imala i 20 poena viška (45:25), ali je Himki uspeo da se vrati u život i u trećoj deonici prepolovi minus (54:45). Ipak, gosti do kraja nisu uspeli da stignu do preokreta, što ih je poslalo na osmo mesto.

Pored Navara dobar učinak imao je Toma Ertel sa 14 poena, pet asistencija i šest izgubljenih lopti, dok je Peter Koponen skupio 12 poena i pet skokova. Kod gostiju Entoni Gil je ubacio 21 poen uz pet uhvaćenih i četiri podeljene lopte, dok je Aleksej Šved upisao 15 poena (3/12 iz igre, 2/9 za tri).

Meč u Vitoriji rešavao se u poslednjim trenucima, ali su gosti iz Istanbula bili hladnokrvniji. Na samo sekund do kraja Baskonija je imala strašnu priliku da stigne do velikog preokreta posle velike greške Erika Mekoluma na agresivnu odbranu protivnika. Lopta je stigla do Marselinja Uertasa, ali se nalazio tačno ispod koša, zbog čega nije uspeo lepo da se okrene kako bi uputio šut. Učinio je to, ali neuspešno, pa je lopta stigla do Tonija Daglasa posle čega je iznudio faul. Prvo bacanje je pogodio, drugo nije i tu je bio kraj.

U pobedničkom, timu najefikasniji bio je Mekolum sa 21 poenom, četiri asistencije i pet izgubljenih lopti, dok je Brok Motum dodao 16 poena. Na drugoj strani Tornike Šengelija je upisao 17 poena, dok su Rodrig Bobua i Met Džening dopisali po 10 poena.

EVROLIGA, 30. KOLO

Četvrtak



CSKA - Crvena zvezda 92:81

/Fridzon 20 - Dobrić 14/



Fenerbahče - Unikaha 91:99

/Slukas 26 - Nedović 31/

Olimpija Milano - Panatinaikos 95:96 (87:87) - produžetak

/Kuzminskas 16 - Džejms 18/

Baskonija - Anadolu Efes 79:81

/Šengelija 19 - Mekolum 21/

Barselona - Himki 86:82

/Navaro 17 - Gil 21/

Petak

18.00: (1,45) Olimpijakos (15,0) Žalgiris (3,05)

20.30: (1,45) Valensija (15,0) Makabi (3,05)

21.00: (1,03) Real Madrid (28,0) Bamberg (12,0)

* Kvote su podložne promenama

Foto: Star Sport