Sreda je dan kada će branilac trofeja najboljeg kluba Starog kontinenta Fenerbahče dočekati Baskoniju, ali i kada će tim sa najviše iskustva u plej-ofu Olimpijakos ugostiti najneiskusniji Žalgiris.

Ista, stara priča s Olimpijakosom, koji juri sedmi plasman na Fajnal for u poslednjoj dekadi, i to sve sa liderima veteranima Vasilisom Spanulisom i Jorgosom Printezisom. Popularni Kil Bil propustio je uvodnih deset susreta usled povrede, da bi se vratio u sedlo i opravdao ulogu lidera (13,1 p, 5,7 as), dok je Printezis prednjačio u broju indeksnih poena (14,8). Značajni šraf u u mašineriji Janisa Sfairopulosa bio je srpski centar Nikola Milutinov, a ništa manje značajan nije bio i odbrambeni nastrojen i naoštren Kostas Papanikolau. Ipak, glavna snaga Olimpijakosa već godinama je jak timski duh, zbog čega pirejski velikan svake godine svakome može da bude kost u grlu.

Žalgiris je definitivno najveće i najprijatnije iznenađenje ovosezonskog izdanja Evrolige. Harizmatični Šarunas Jasikevičijus, koji svoj šampionski DNK polako implementira na svoje izabranike, doveo je zeleno-bele do borbe za prvo učešće na Fajnal foru u 21. veku. Popularni Šaras skockao je dobro izbalansiran tim, u kome je ofanzivnim delom odlično dirigovao dinamični plejmejker Kevin Pengos. Amerikanac je maestralno sarađivao s veteranom u reketu Paulijusom Jankunasom, zbog čega je litvanski centar odigrao, bez sumnje, najbolju evroligašku sezonu u karijeri. Odlične role imali su srpski plej Vasilije Micić, potom vrsni šuter Arturas Milaknis, kao i energija Edgarasa Ulanovasa. Žalgiris sigurno nema ambiciju da se zaustavi u četvrtfinalu, to je ekipa koja ne prihvata NE.

Mečevi ove sezone: Žalgiris – Olimpijakos (Evroliga, 74:68), Olimpijakos – Žalgiris (Evroliga, 85:86 *pp), ukupno 0:2

Prognoza rezultata u seriji: 3:1 (kvota 4,00)

EVROLIGA - ČETVRTFINALE

Utorak

CSKA - Himki 98:95

/Rodrigez 22 - Šved 22/

Panatinaikos - Real Madrid 95:67

/Džejms 24 - Tompkins 12/

Sreda

19.15: (1,30) Fenerbahče (16,00) Baskonija (3,90)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Žalgiris (3,50)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock