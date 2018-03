Miloš Teodosić ponovo je povredio stopalo koje mu je značajno skratilo debitantsku NBA sezonu.

Kapiten srpske košarkaške reprezentacije i prvi plejmejker Klipersa baš nema sreće! Ekipa iz Los Anđelesa ostvarila je važan trijumf protiv Milvokija (105:98), pretekla Denver i ostala u životu za plej-of, dok je Teodosić odigrao možda i najbolje poluvreme otkako je stigao u Sjedinjene Američke Države, da bi ga zadesila povreda u smiraj prvog dela utakmice.

Teodosić je do povrede, odnosno za punih 16 minuta na parketu skupio 13 poena, od čega je već 12 imao u prvoj deonici (3/3 za tri). Svemu tome dopisao je i četiri magične asistencije, uključujući i fantastično dodavanje Deandreu Džordanu iza leđa, bez gledanja! U međuvremenu je imao i jedno umetničko dodavanje iza leđa za trojku iz ugla. Do kraja svog nastupa dopisao je i skok, uz strašnih 4/5 sa distance. Ali mu se na putu do možda najboljeg izdanja u NBA isprečilo levo stopalo koje ga cele sezone sputava.

Mada se još ne zna koliko je ozbiljna Teodosićeva povreda, trener Klipersa Dok Rivers rekao je da će njegov plejmejker koliko već u četvrtak ići na magnetnu rezonancu kako bi se utvrdila ozbiljnost novog peha. Podsetimo, Teodosić je prvu muku sa upalom plantarne fascije doživeo već u drugoj utakmici sezone, kada je nezgodno stao na nogu Finiksove zvezde Denina Bukera. Posle više od mesec i po dana oporavka i 22 propuštene utakmice, vratio se na teren 12. decembra i ubacio trojku za pobedu protiv Toronta. Trener Rivers ga je zatim koristio, ali i odmarao po potrebi, da bi se 5. januara dogodio novi peh i to u porazu od Oklahome. Srećom, na teren se vratio brzo. Što mu želimo i ovog puta.

Što se Klipersa tiče, pred njima je još osam utakmica do kraja ligaškog dela sezone i svaka od njih je kao malo finale, ukoliko žele da se nađu u doigravanju. Zahvaljujući Denverovom porazu, Klipersi su sada u mnogo boljoj poziciji da stignu Minesotu i eventualno uđu u grupu osam najboljih na Zapadu.

Zato je pobeda nad Baksima toliko važna. Dok je Teodosić bio na parketu Klipersi su vodili i sa 16 poena do poluvremena. Ali njihov momentum nije bio dugotrajan, pa su u drugom delu izgubili ritam, što su Baksi umalo kaznili. Do polovine poslednje četvrtine Baksi su imali i vođstvo rezultatom 88:83, ali su onda zablistali Ostin Rivers i Tobijas Haris i serijom trojki stigli do 91:88, da bi možda i prelomni hitac pogodio Vesli Džonson za gotovo nedostižnih 96:88.

Tobijas Haris je imao 19 poena (8/17 iz igre), dok je Lu Vilijams dodao 16 poena. Deandre Džordan je skupio 12 poena i 16 skokova, dok je Boban Marjanović za četiri minuta na parketu ubacio pet poena. Kod Baksa najbolji je bio Janis Adetokunbo sa 26 poena.

- Plantarni Fascitis, odnosno upala plantarne fascije, jeste povreda koja suštinski može biti i bezazlena, ali i u nekim slučajevima ozbiljna. Fascija tabana je ravno tkivo, odnosno ligament koji povezuje petnu kost sa prstima i on podržava luk stopala. Kada dođe do istegnuća fascija postaje slaba, otečena i upaljena, a manifestuje se kao bol u peti prilikom stajanja, hodanja ili trčanja. Teži oblik ove povrede jeste kada fascija napukne. Povreda se u normalnim okolnostima leči oko 15 dana, s tim da bolovi mogu da traju i po nekoliko meseci. Kada je ova povreda ozbiljnija, sam oporavak ume da bude po nekoliko meseci.

NBA - REZULTATI

Vašington - San Antonio 116:106

/Moris 15 - Oldridž 13/

Toronto - Denver 114:110

/Derozan 15 - Jokić 29/

Hjuston - Čikago 118:86

/Gordon 31 - Markanen 22/

Majami - Klivlend 98:79

/Olinik 19 - Džejms 18/

Nju Orleans - Portland 103:107

/Dejvis 36 - Lilard 41/

Sakramento - Dalas 97:103

/Labisije 19 - Barns 20/

Golden Stejt - Indijana 81:92

/Jang 12 - Oladipo 24/

LA Klipers - Milvoki 105:98

/Haris 19 - Adetokunbo 26/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

Foto: Action Images