Prvi čovek košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović gostovao je večeras na Pinku i još jednom se osvrnuo na izgubljenu seriju finala plej-ofa Jadranske lige protiv Budućnosti.

On je još jednom apostrofirao lošu arbitražu Damira Javora u trećem meču, ali izneo i niz zanimljivih podataka. Posebno kada je reč o zaradama aktuelnih i bivših igrača.

„Nismo bili zadovoljni izdanjima Dilana Enisa i zato smo sporazumno raskinuli saradnju. Takođe, videćemo šta će biti sa Bjelicom. On je licenciran za našu ligu, ali on već duže vreme igra slabije. Njegova godišnja zarada iznosi 400.000 evra, dok Pero Antić ima 150.000 evra. Ko ne veruje - može da proveri. Ročesti i Lesor su na nivou 200 - 250 hiljada dolara. Ukupne bruto zarade stručnog štaba i igrača za ovu sezonu su oko 3.300.000 evra“, otkrio je Čović.

On je istakao da je pozicija Dušana Alimpijevića sigurna.

„Nismo promenili trenera, niti ćemo to da uradimo. Sećamo se 2014. godine kada je Radonjić izgubio polufinale protiv Cibone. Bilo je komentara da ga treba proterati iz Srbije“, dodao je Čović.

Foto: MN press