U velikoj akciji kompanije Mozzart „Sto terena za jednu igru“ na Adi Ciganliji svečano je otvorena Mozzart arena posvećena zlatnim srpskim košarkašicama. Terene je otvorila selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković.

Otvaranju su prisustvale i košarkašice Sonja Petrović, Sanja Mandić, Kristina Topuzović i Dajana Butulija koje su sa reprezenatcijom, na čijem čelu je bila Marina Maljković, 2015. godine na Evropskom prventvu u Mađarskoj, ostvarile najveći uspeh u istoriji srpske ženske košarke osvojivši zlatnu medalju. Podršku im je danas na Adi dala i košarkašica Nataša Kovačević.

Nakon otvaranja terena Marina Maljković je rekla da podržava sve inicijative koje za cilj imaju promociju košarke i koje mogu da doprinesu da se u budućnosti što veći broj dece bave ovim sportom.

„Košarkaških terena nikad dosta. Drago mi je što smo na Adi dobili ovako lep košarkaški kompleks otvoren za sve ljubitelje ove igre. Velika mi je čast što teren nosi naše ime, kao i što smo našim uspehom podstakli veliki broj devojčica da počnu da igraju košarku. Nadam se da ćemo na ovom terenu dobit neku buduću reprezentativku ili reprezentativca koji će nastaviti niz uspeha“, rekla je naša proslavljena selektorka.

Tereni na Adi su 57. i 58. po redu koji su obnovljeni u okviru društveno odgovorne akcije kompanije Mozzart “Sto terena za jednu igru” i dobili su potpuno novu specijalnu podlogu, koševe na profesionalnim konstrukcijama, kliritne table i zglobne obruče.

„Obnavljajući terene kompanija Mozzart investira u budućnost sporta koji nam je doneo toliko radosti. Našom akcijom želimo da popularizujemo sport, a ovo je sigurno jedna od najvećih inicijativa za omasovljenje sporta u zemlji uopšte. Ovakve inicijative doprinose razvoju košarke, posebno kod najmlađih generacija. Do sada smo obnovili skoro 60 terena širom Srbije, što je u organizacionom smislu bio prilično zahtevan posao, ali kada pod novim koševima vidimo zadovoljnu decu, kao i one starije, koji očigledno vole košarku, sve dobija smisao i svi napori prestaju to da budu. Košarkašice predvođene Marinom Maljković, ostvarile su istorijski uspeh i mi smo želeli da im ovim putem iskažemo zahvalnost“, rekao je direktor korporativnih komunikacija u kompaniji Mozzart Borjan Popović.

Svečanom presecanju vrpce prethodila je revijalna utakmica koju su odigrale devojčice iz “Besplatne škole košarke za devojčice osnovnoškolskog uzrasta” Marine Maljković, koje su oprobale svoje šuterske veštine sa linije za slobodna bacanja učestvujući u humanitarnom nadmetanju a sredstva su namenjena „Pokretu za žensku košarku“. U okviru programa organizovano je i tradicionalno takmičenje u šutiranju trojki a najuspešniji šuteri osvojili su vredne nagrade.

Cilj ove akcije, jedne od najvećih za omasovljenje i podršku sportu u Srbiji, jeste stvaranje što boljih uslova za buduće šampione koji rastu u svim krajevima naše zemlje. Misija kompanije Mozzart je da obnovi 100 terena u Srbiji i tako pošalje poruku o važnosti sporta, socijalizacije i zdravog načina života. Nastavljamo brojati, do ispunjenja cilja.

