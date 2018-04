Košarkaši Borca su regularni deo ABA 2 lige završili na poziciji broj jedan. Takođe, Čačani su veći deo sezone bili i lideri KLS lige Srbije pa se slobodno može reći da je iza igrača, stručnog štaba i uprave kluba uspešna sezona.

Krunisanje takmičarske godine Borcu i košarkaškom Čačku trebalo bi da se dogodi u sredu. Čačani će početkom ove sedmice biti domaćini Fajnal fora Druge Jadranske lige, tačnije za utorak su polufinala, Borac – Krka od 18.00 i Primorska – Vršac od 20.30 sati.

Svi se u gradu košarke nadaju finalu ABA 2 lige, ali i plasmanu u regionalnu elitu.

“Pre svega moram podvući da sve zasluge za naše dosadašnje rezultate pripisujemo neposrednim proizvođačima na terenu i kraj njega, igračima i članovima stručnog štaba. Uprava je tu da obezbedi najbolje moguće uslove za rad”, kaže prvi čovek kluba Predrag Peca Pantović.

A onda i nastavio…

“Nije mala stvar završiti regularni deo ABA 2 lige na mestu broj jedan. Ekipa je zaista igrala dobro, lepršavo, što je vratilo Čačane u dvoranu i podsetilo ih na neka stara dobra vremena. Tad je ceo grad disao za KK Borac. Dosadašnji rezultati sigurno će se dugo pamtiti”.

Čačani veruju da Borac preko Krke i finala može do plasmana u prvu ABA ligu.

“Velika je stvar što smo dobili domaćinstvo završnog turnira, dobro je za Čačak, za Borac…U razgovoru sa igračima i članovima stručnog štaba naglasili smo da mi nemamo šta da izgubimo. Možemo samo da dobijemo plasman u najviši rang u kome smo nekad davno bili. Oni su nam uzvratili da su spremni da pruže maksimum i da će dati sve od sebe da se plasiramo u viši rang. Što se mene tiče, kao predsednika kluba, svestan sam da imamo temelj u tradiciji i navijačima koji su se vratili u dvoranu. Oni nas nose u srcima i doći će trenutak kad ćemo ući u ABA 1 ligu. Ove sezone ili za godinu, dve… Osnova je tu. Moramo da stvaramo uslove da igrači Borca mogu da pružaju maksimum u svakom takmičenju u kome se nađu. Iskreno verujem da ćemo već sad uspeti”.

Jedan od velikih aduta Borca je publika za koju ćemo ponoviti staru izreku da će biti šesti igrač kluba.

“Imamo odličan igrački potencijal, mislim i da smo najkoherentniji sastav u ABA 2 ligi. Odišemo jedinstvom. Kažem, vodili smo pojedinačne razgovore sa igračima, svi su isticali samo rezultat ekipe, pojedinačni učinak kod svih je u drugom planu…I kad smo ostali bez iskusnog Đorđa Mićića mi smo se konsolidovali I nastavili da pobeđujemo. U međuvremenu se povredio Ilija Đoković, ali i pored toga imamo dovoljan kvalitet da započeti posao zaključimo u utorak i sredu. Ne sme se zaboraviti učinak stručnog štaba koji je i u minulim sezonama, sa delom ovih igrača, uspevao da izbori uvek najviši plasman u KLS ligi Srbije. Uz sve to dolaze i naši verni navijači”.

I grad je prepoznao blistavi trenutak Borca pa je priskočio u pomoć.

“Moram da se zahvalim Gradu Čačku i gradonačelniku Milunu Todoroviću. Organizaciju smo dobili zbog velikog broja navijača, ali mora da se zna da je Borac pored obavezne ponude dao i najbolju ponudu za domaćinstvo Fajnal fora. Bolju od Primorske. To smo učinili samo zato što je grad Čačak preuzeo na sebe troškove obavezne ponude, plaćanje smeštaja za gostujuće ekipe i zvanična lica. Zato smo mogli da ponudimo 25.000 evra, preko toga, uz nadu da ćemo taj novac u budžet kluba vratiti preko prodatih ulaznica. Dakle, grad i gradonačelnik su stali uz Borac. Naš klub je dao najbolju ponudu, dobio organizaciju i sad dati novac moramo vratiti u klupski budžet jer bez njega nećemo moći baš normalno da funkcionišemo. Karte za dva dana turnira, odnosno tri utakmice, su 1.500 dinara, to nije malo, ali nas Čačani moraju razumeti. Doneli smo odluku da i mi, članovi uprave, bez kupljenih karata nećemo moći u dvoranu, a da će sezonske propusnice ponovo važiti za Superligu. Mi uživamo u ljubavi naših navijača, ali u ova vremena finansije su vrlo bitne i moramo se izboriti sa budžetom”.

Zahvaljujući Borcu i gradu Čačak će ugostiti dva slovenačka sastava i još jedan iz Srbije…veliki broj novinara i ostalih službenih lica.

“Ljudi sa Arene smatraju da će ovo biti jedna vrlo gledana manifestacija, ne samo u Srbiji. Očekuje se velika gledanost u regionu, čak preko 30 miliona ljudi će pratiti utakmice turnira”.

Veliki deo ulaznica za utorak i sredu je planuo…

“Trenutno je otišlo negde oko 1.600 kompleta, ima još narudžbina, ali se nadam da će biti dovoljno ulaznica za sve koji će poželeti da se nađu u hali ta dva dana. Mnogo se uzdamo u pomoć Čačana”.

Više puta ste podvukli da ništa ne uspeva tako dobro kao uspeh.

“Na dobrim rezultatima i partijama smo rasli, privlačili nove ljude, ukoliko uđemo gore biće ih još, ali nemam dilemu da će ih biti u svakom slučaju jer moramo raditi na infrastrukturi. Borac mora obezbediti još bolje uslove za rad svih trenera, svih mladih i talentovanih pojedinaca. Uskoro ide tender za izgadnju protivpoplavnog zida između Morave i hale. Kad se završi izgradnja zaštitnog zida od mosta do mosta, a za to se izborio gradonačelnik Todorović, dobićemo upotrebnu dozvolu za dvoranu. Tad se stvaraju uslovi da apliciramo za izgradnju novog krova dvorane, to će omogućiti i uklanjanje trenutnih stubova i dobijanje novih mesta za sedenje. Još jedna želja je izgradnja balona, pored dvorane, sa parketom, toplotno povezana sa halom. Time dobijamo dodatne uslove za rad sa mladim snagama, glavnu poziciju u regionu i temelj za neka vremena koja dolaze. Nadam se već sad u ABA 1 ligi”.

I za kraj Peca Pantović zaključuje.

“Borac i Čačak su dobri domaćini. Pozivam publiku da bude uz nas, glasna u fer navijanju, ali i da pozdravi sve naše sportske prijatelje iz Slovenije i Vršca. Ekspedicija Borca je svuda toplo i sa puno uvažavanja primljena i dočekana jer Borac ima tradiciju i veliki je klub”, konstatovao je predsednik Pantović.

Pišu: Đurđe Mečanin/Nikola Minović