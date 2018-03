Poraz Crvene zvezde kao znak da ove sezone tim Dušana Alimpijevića nije dostojan TOP 8 faze, ali i najava da Evroliga sada više nije Zvezdina trka i da crveno-beli što pre treba da se fokusiraju na plej-of ABA lige od koga sve zavisi. PAO je održao košarkašku lekciju Zvezdi i slavio s 91:71.

On je, uz Himki, jedini tim koji je ove sezone dobio Zvezdu u Pioniru. Sada je vrlo lako slavio i u OAKA areni. Dokazao je tim Ćavija Paskvala da nikako ne leži Zvezdi. U svim apsektima je PAO nadigrao crveno-bele, a da će tako biti mogli smo da naslutimo posle samo nekoliko uvodnih minuta. Probala je Zvezda da stigne Zelene u završnici, stigla je do 12 razlike na četiri minuta pred kraj, imala i napad, ali je sve to bilo kratkog daha.

Panatinaikos je na startu meča lako dolazio do poena, kao da je Zvezda ušla sa niskom koncentracijom i bez dovoljno žara. Kalates je odlično vodio PAO, a posle nesportske greške Davidovca i trojke Džejmsa PAO je vodio već tada sa 12:2.

Vrlo brzo posle toga PAO je stigao i do vođstva od 19:4, šta god da su igrači Ćavija Paskvala bacili ka košu Zvezde to je i ušlo. Crveno-beli nisu igrali sa dovoljnom energijom u prvih 10 minuta.

Omić je nosio Zvezdu u tim momentima, bio je dobar u igri leđima što je deo koji mora da popravi i što više eksploatiše. Na kraju je tim Dušana Alimpijevića posle prve četvrtine gubio s 24:15. To je bio dobar rezultat s obzirom na očajan početak utakmice.

Kada smo kod Omića, ovo mu je možda bila i najbolja utakmica u dresu Zvezde i pokazao je da mu je forma u uzlaznoj putanji. Postigao je 15 poena. Pored njega istakao se i Dejan Davidovac sa 17 datih poena. To mu je rekord karijere u Evroligi.

Kod Panatinaikosa najbolji je bio Nik Kalates sa 17 poena, šest ukradenih lopti, 10 asistencija i pet skokova. Indeks korisnosti mu je bio 34. Pored njega je blistao Singlton sa 21 poenom i četiri skoka (4/5 za tri).

Imala je Zvezda dosta problema sa odbranom prodora Kalatesa i Papasa. Pored toga, i Singlton je bio raspložen za šut. Loše je bilo to što je Džejms Feldin ušao prilično nervozno u utakmicu.

Nismo navikli da unutrašnja igra Zvezde bude jača od spoljne, a to je baš bio slučaj u prvom poluvremenu. Ipak, sa trojkom Ročestija i Davidovca Zvezda se skroz vratila u igru pri rezultatu 36:32.

Mnogo je Panatinaikos pravio problema Zvezdi u toj brzoj igri, Kalates i Papas su pravili dodavanja i preko celog terena, a Singlton i Gist lako završavali te napade.

Zeleni kao ekipa nikako ne leže Crvenoj zvezdi, videlo se to i u Beogradu u prvom meču. Previše su jaki fizički, kada stanu u odbranu nema muva gde da prođe, imaju ogromnu rotaciju i sve to spojeno činilo je život Zvezde veoma teškim.

Pokušavao je i Dušan Alimpijević što više da rotira jer mu svakako ovo nije bila prioritetna utakmica jer ga već za pet dana čeka revanš u polufinalu ABA lige protiv Mornara. Pogotovo kada se tokom treće deonice prednost Zelenih kretala tu oko 15 poena razlike.

Praktično su kasnije obe ekipe čekale da se utakmica završi.

Zeleni su dobili još jednu recku u napadu na 4. poziciju koja donosi prednost domaćeg terena u plej-ofu, a Zvezda posle ovog poraza može do TOP 8 faze samo uz naučnu fantastiku. Ukoliko Baskonija dobije sutra Bamberg, tu će i matematički biti kraj za crveno-bele. Imaće tri pobede manje na tri utakmice do kraja i slabiji međusobni skor.

Evroliga, ima već nekoliko utakmica, nije traka u kojoj Zvezda treba da se trka. Od ishoda u ABA ligi mnogo toga zavisi. I na to će crveno-beli preusmeriti sve snage. Čak iako im u četvrtak dolazi prvak Evrope Fenerbahče.

EVROLIGA: Panatinaikos - Crvena zvezda 91:71 (24:15, 23:23, 30:18, 14:15)

Dvorana, OAKA

Sudije: Paterniko, Peruđa, Fric

PANATINAIKOS: Singlton 21, Rivers 11, Džejms 9, Pejn 2, Papas 9, Gist 3, Vujukas 3, Lekavičijus 4, Gebrijel 2, Lodžeski 5, Kalates 17, Adetokunbo 5

CRVENE ZVEZDE: Kešelj, Davidovac 17, Lazić 3, Dobrić 3, Feldin 6, Janković 5, Ročesti 7, Omić 15, Lesor 9, Enis 1, Jovanović, Bjelica 5

EVROLIGA – 27. kolo

Fenerbahče - Makabi Tel Aviv 87:73

/Gudurić 23 - Džekson 13/

Žalgiris - Olimpija Milano 77:65

/Vajt 16 - Gudaitis 19/

20.30: (3,50) Valensija (16,0) Real Madrid (1,35)

Sreda:

18.00 (1,25) CSKA (17,0) Olimpijakos (4,40)

18.45 (3,05) Anadolu Efes (15,0) Himki (1,45)

20.30 (1,20) Baskonija (19,0) Bamberg (5,00)

20.45 (1,80) Unikaha (14,5) Barselona (2,15)

Foto: Star sport, MN Press