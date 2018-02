PAO razočarao, Himki očarao! Šved i ekipa jure ka TOP 8

Da je Himki definitivno tim koji može svakog da dobije, to je odavno bilo jasno, ali Panatinaikos može ovako da podbaci to je bilo nepojmljivo za ljubitelje igre pod obručima. Ekipa Ćavija Paskvala odigrala je očajan meč u Podmoskovlju, za šta je u ogromnoj meri ipak bio zaslužan sastav Jorgosa Barcokasa, koji je stigao do 14. slavlja u Evroligi i napravio ogroman korak ka plasmanu u četvrtfinale elitnog takmičenja – 78:61 (24:18, 22:13, 17:15, 15:15).

Jedinu prednost koju je velikan iz Atini imao na ovoj utakmici bila je 2:0 iz prvog minuta, nakon čega su gosti bili prinuđeni da jure razliku rivala, koja je tokom treće deonice dostigla cifru od 20 poena (55:35). Jasno je bilo da iz takve situacije nema povratka.

Najefikasniji u dobmaćem timu bio je Aleksej Šved, koji je očajno gađao van linje 6,75 (1/7), ali je ubacio 20 poena zahvaljujući ubitačnim prodorima pod koš protivnika. Entoni Gil je ubacio 16. Kod poraženog sastava iz sivila se izdigao samo Kris Singlton, koji je postigao 14 poena, ali gotovo polovinu od toga dao je sa linije penala.

Nakon ovog kola Himki se izjednačio sa sa Panatinaikosom, pa zajedno imaju skor od 14 poena i devet poraza sedam kola pre kraja ligaškog dela takmičenja.

EVROLIGA - 23. KOLO

Četvrtak

CSKA - Baskonija 93:86

/Klajburn 19 - Grejndžer 26/

Fenerbahče - Olimpija 89:70

/Tompson 15 - Micov 19/

Olimpijakos - Valensija 80:70

/Spanulis 25 - San Emeterio 19/

Unikaha - Makabi 83:69

/Nedović 15 - Kejn 15/

Petak

Himki - Panatinaikos 78:61

/Šved 20 - Singlton 14/



18.30: (2,15) Efes (14,5) Žalgiris (1,80)

20.45: (1,70) Bamberg (14,5) Crvena zvezda (2,30)

21.00: (2,05) Barselona (13,5) Real (1,90)

