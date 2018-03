Košarkaš Partizana Mihajlo Andrić trenirao je u maloj sali Štark arene sa decom iz domova "Drinka Pavlović", "Moša Pijade" i "Jovan Jovanović Zmaj" u okviru društveno - odgovornog projekta One Team.

"Košarka je sjajan način da kroz njega naučite veoma korisne i važne stvari koje ćete potom primenjivati tokom čitavog života, bez obzira na to da li ćete se baviti sportom ili ne. A ako neko od vas pokaže talenat i vredno radi, pa potom postane profesionalac u bilo kom sportu, neće zažaliti. Lepo je, verujte mi", rekao je Andrić.

Zamenik dirketora Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Ljubiša Jovanović, zahvalio se Evroligi, Štark areni i Partizanu na ovom projektu i istakao da je on veoma važan za decu koja u njemu učestvuju.

Direktor Štark arene, koja je kao partner KK Partizan NIS omogućila da se "One Team" treninzi održavaju maloj dvorani, takođe je istakao važnost bavljenja sportom.

"Ne morate svi biti Đokovići, Bogdanovići, Teodosići, ali će vam sport svakako biti od velike koristi u životu", istakao je Milutinović.

Osim treninga kroz koje mališani razvijaju ljubav prema košarci kao igri, ali i uče o zajedinštvu, liderstvu, etici i drugim vrednostima koje će im biti od elikog značaja tokom života, učesnici "One Team" projekta će ove godine biti uključeni i u aktivnosti Evrolige vezane za Fajnal for koji se ove godine održava upravo u beogradskoj Štark areni.

"Kao jedan od 40 evropskih klubova koji nastupaju u Evroligi ili Evrokupu, kao član velike Evroligine porodice, veoma smo srećni što smo u prilici da učestvujemo u sprovođenju ovog projekta koji je postao tradicija i zaštitni znak Evrolige", rekao je Ivan Ivković, "One Team" menadžer, košarkaškog kluba Partizan.

Nakon zvaničnog dela današnjeg treninga, mališani predvođeni trenerom kadeta Partizana, Dragoljubom Avramovićem i zamenikom kapitena crno-belih, Mihajlom Andrićem, uzeli su lopte u ruke i pokazali deo onoga što znaju u igri na dva koša.

Foto: KK Partizan