Kada je Najdžel Vilijams Gos stigao u Partizan pred početak ove sezone potpisao je ugovor na dve godine, što znači da je vezan za crno-bele i za narednu sezonu, ali Partizan želi da ga zadrži na još jednu godinu i da mu dodatno produži ugovor, piše Sportklub.

To bi značilo da bi, ukoliko bi produžio i odigrao ugovor do kraja, Gos bio u Partizanu do kraja sezone 2019/2020.

Kakogod, očekuje se da Partizan na leto dobije dobre ponude za Vilijams Gosa i pravo je pitanje da li će odoleti a da ga ne proda jer bi to u isto vreme značilo i slivanje novca u kasu zato što će Gos u to vreme biti igrač pod ugovorom pa bi svaki klub koji ga želi morao da plati obeštećenje.

Vilijams Gos se ove sezone pokazao kao pravi pogodak Partizana. U ABA ligi je prosečno davao 17 poena, imao je sedam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu.

Bio je MVP finala Kupa Radivoja Koraća i tako je umnogome doprineo osvajanju Žućkove levice, što ljudi iz Humske očigledno znaju da cene.

Za Gosa je postojalo interesovanja i ove sezone, ali je vrlo dobri plejmejker ostao u crno-belom dresu.

Videćemo da li će to biti slučaj i u sledećoj sezoni. Želja Partizana je da ga zadrži još duže od prvobitno potpisanog ugovora.