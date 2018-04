Gordić i Vujošević

Partizan užurbano radi na otklanjanju dela finansijskih nevolja koje ga godinama pritiskaju. Sa dobrim izgledima da dva problema skine s dnevnog reda. Prema informacijama Večernjih novosti, crno-beli su se dogovorili sa Nemanjom Gordićem oko načina isplate zaostalih dugovanja iz vremena kad je aktuelni plej Budućnosti igrao za tim iz Humske.

Navodno, Gordiću se duguje 50.000 dolara. Deo novca je več legao na njegov račun, a deo će biti uplaćen prema sveže dogovorenoj dinamici regulisanja obaveza i tako će jedan problem biti rešen. Slično važi i za drugii, finansijski daleko nepovoljniji, pošto su obaveze prema najtrofejnijem treneru u klupskoj istoriji Dušku Vujoševiću dostigle sumu od 116.000 evra (zajedno sa troškovima). Novosti uveravaju da je i Vujoševiću deo novca uplaćen.

Sve to znači da je ispunjen uslov da BAT (Košarkaški arbitražni tribunal FIBA) ukine odluku o blokadi igrača pristiglih iz inostranstva (možda već danas), čime se otvara put za nesmetanu regustraciju Amerikanca Amide Brime. Reč je o doskorašnjem centru Ostin Sparsa, već je potpisao ugovor sa Partizanom, a da bi mogao da bude prijavljen za takmičenje u Superligi Srbije potrebno je da bude registrovan u Košarkaškom savezu Srbije do ponedeljka u 14 časova. Drugi uslov je da se ispisnica iz prethodnog kluba dostavi u KSS do utorka u 15.00.

