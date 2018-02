Partizan se nada čudu!

Do kraja takmičenja u Jadranskoj ligi ostala su još tri kola, a imamo još nekih nepoznanica kada je u pitanju plej-of, mada se konačni ishod već nazire. Crvena zvezda je pobedom nad FMP-om, a posle poraza Budućnosti u Zagrebu, ponovo preuzela prvo mesto i sada ima pol-poziciju pred plej-of.

Naravno, za Zvezdu je važno da u poslednja tri kola ne napravi kiks. Dobar raspored ima ekipa Dušana Alimpijevića, a u ovom kolu u hali Aleksandar Nikolić dočekuje Zadar. Dalmatinci su redovna Zvezdina mušterije u Jadranskoj ligi, pogotovo kada gostuju u Beogradu. Pobedili su Zvezdu samo jednom u poslednjih osam utakmica kao gosti. Jedini problem za srpskog i jadranskog šampiona mogao bi da predstavlja eventualni umor posle evroligaške utakmice s milanskim Armanijem, ali je makar dobro za Zvezdu što se i taj meč igra u Beogradu.

Košarkaši Partizana još se nadaju da bi mogli da dođu do četvrtog mesta i plasmana u plej-of, ali je to zasnovano na teoriji i matematici. Crno-beli moraju da pobede sve tri utakmice do kraja, a Mornar da izgubi svaku. Tanka je to nada. U svakom slučaju, Partizan u ovom kolu gostuje ljubljanskoj Olimpiji, a upravo je u prvom delu sezone poraz od Zmajčeka u Beogradu presudno uticao na gubitak četvrtog mesta. Poslednji put Partizan je u Ljubljani pobedio u jesen 2012. godine.

Ovo kolo doneće nam mali srpski derbi na Jadranu u kojem će snaga u Sremskoj Mitrovici odmeriti Mega Bemaks i FMP iz Želenika. U poslednjih šest međusobnih duela ove dve ekipe, svaki put su trijumfovali domaćini.