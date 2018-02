Partnerstvo Fakulteta za sport i Pokreta za žensku košarku Marine Maljković

Fakultet za sport pri univerzitetu "Union - Nikola Tesla" postao je partner Pokreta za žensku košarku.

Pokret za žensku košarku za veoma kratko vreme napravio je pravi bum u Srbiji. U prethodne dve godine Marina Maljković je sa svojim timom uspela da animira i na košarkaški teren dovede preko 1000 devojčica. Sa idejom da treninzi budu besplatni, Pokret za žensku košarku oformio je stručni štab sa osam trenera, koji na 19 lokacija svake nedelje održe ukupno 50 treninga.

Primarne ciljeve koje je Marina Maljković zacrtala uspela je da ispuni, a to su masovnost i besplatni treninzi. Međutim, na tome nije želela da se zaustavi, već da planski dalje razvija celu priču. Da bi rad sa devojčicama koje vole košarku bio što efikasniji i kako bi se iz kvantitenta dobio potreban kvalitet, neophodno je da u njihov trenažni proces budu uključeni edukovani treneri. Iz tog razloga Pokret za žensku košarku potpisao je protokol o saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, čime su obezbeđene stipendije i stručno usavršavanje za trenere koji bi trebalo da podignu nivo stručnog rada:

"Izuzetno sam zadovoljna postignutom saradnjom i činjenicom da Pokret za žensku košarku ima podršku jedne ovakve, sportski profilisane visokoobrazovne ustanove. Posao koji smo započeli sa Pokretom za žensku košarku je rad na duge staze, a saradnja sa Fakultetom za sport na Novom Beogradu je jedna od strateških tačaka koja će nam u značajnoj meri doprineti da pokušamo da pomognemo ženskoj košarci u Srbiji da se podigne na viši nivo. Ideja je i da se osim trenera stipendiraju i najperspektivnije mlade košarkašice, jer vrhunski sport zahteva obrazovane sportiste. Sledeće godine je Evropsko prvenstvo za žene u Beogradu i to moramo da iskoristimo na najbolji mogući način kako bismo stekli uslove za dalju ekspanziju ženske košarke u Srbiji", rekla je Maljkovićeva.

Prof. dr Ivanka Gajić, dekan Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ je prilikom potpisivanja sporazuma o saradnji istakla važnost dobrog stručnog rada i kvalitetnih trenera u ostvarivanju vrhunskih rezultata.

"To se možda najbolje vidi upravo na primeru Marine Maljković. Sa bazom od samo 1400 registrovanih košarkašica ona je svojim znanjem, talentom i predanim radom dovela Srbiju do zlata na Evropskom prvenstu 2015. godine pobedivši u finalu Francusku koja je imala 270.000 košarkašica. Najveći uspesi naše ženske košarke su vezani za njeno ime i zato nam je velika čast što ćemo biti u prilici da sarađujemo. Sa zadovoljstvom smo podržali Pokret za žesnku košarku, jer to je pokret koji zbog svog koncepta ima ne samo sportsku, već i širu društvenu vrednost. Sa zadovoljstvom podržavamo projekte koji za cilj imaju razvoj sporta u Srbiji o čemu najbolje svedoči podatak da stipendiramo preko 40 vrhunskih sportista Srbije. Uverena sam da će naša saradnja biti uspešna i da ćemo za nekoliko godina kroz konkretne rezultate moći da vidimo plodove našeg zajedničkog rada", zaključila je prof. dr Ivanka Gajić, nekadašnja košarkašica Voždovca i Partizana.

(FOTO: fzs.edu.rs)