Pecarski i profesionalni ugovor s Partizanom: Još ništa nije potpisano…

Košarkaški klub Partizan je dobio značajan zamajac osvajanjem Kupa Radivoja Koraća, kako za ovu sezonu, tako i za stvaranje još kvalitetnijeg tima za naredni period, ali to će izvesno biti izuzetno naporan i mukotrpan posao za upravu kluba iz Humske.

Osnovni preduslov za pravljenje dugoročnih planova je angažovanje i stvaranje mladih igrača, a jedan od pravih primera za to bilo je dovođenje Marka Pecarskog na početku aktuelne sezone.

Ipak, iako je pokazao da je neko u koga vredi ulagati u narednom periodu, budućnost supertalentovanog centra u crno-belom dresu još uvek nije izvesna, što su potvrdile i njegove izjave na nedavnom kampu Košarke bez granica u Los Anđelesu za specijalizovani portal koji se bavi koledž košarkom.

Pecarski je u septembru potpisao stipendijski ugovor sa crno-belima, a da li će doći i do profesionalne saradnje biće poznato u narednom vremenskom periodu. Tamošnje medije je interesovalo da li postoji mogućnost za odlazak na koledž ili je ostanak u Evropi prioritet za mladog 18-godišnjeg igrača.

„Još uvek nisam potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom, tako da i dalje imam otvene mogućnosti. Nisam bio u kontaktu sa mnogo koledža, jer smatraju da sam potpisao profesionalni ugovor i da me to više ne zanima, ali i dalje sam na raspolaganju dok se ne odlučim za potpisivanje profesionalnog ugovora. U Srbiji će mi ponuditi profesionalni ugovor, pa ćemo videti. Još nisam doneo odluku“, izjavio je Pecarski tokom kratkog boravka u SAD.

Pecarski se vratio u Beograd i ovih dana predvodi juniorski tim Partizana na kvalifikacionom turniru Evrolige. Tako će biti i večeras u finalu gde će crno-beli odmeriti snage sa večitim rivalom Crvenom zvezdom od 20 časova.

(FOTO: Star Sport)