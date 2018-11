Poput Makabija, čijim je čelnicima "prekipelo" i koji su otpustili Nevena Spahiju, i u Vitoriji je došlo do smene na mestu trenera. Umesto Pedra Martineza dirigentsku palicu u Baskoniji treći put preuzeo je Velimir Perasović, čiji je debitantski nastup u aktuelnoj sezoni okončan sjajno - ubedljivim trijumfom protiv Gran Kanarije u ACB ligi (91:76).

Baski su u prošlom kolu Evrolige rutinski poraženi od Budućnosti (99:84), pa će na gopstovanju milanskoj Olimpiji (20.45, TV Sportklub 6) pokušati da se u potpunosti vrati na pobednički kolosek i priključi konkurentima u borbi za mesto u plej-ofu. Jedan od njih je i italijanski šampion, koji je godine tavorenja u donjem delu tabele rešio da odmeni kvalitetnim partijama i, nadaju se odgovorni, plasmanom među osam najboljih timova na Starom kontinentu.

Interesantno je da je mezimac Đorđa Armanija lane u oba navrata uzeo meru Baskoniji, koja je bila učesnik plej-ofa, gde je ispala od Fenerbahčea rezultatom 3:1 u seriji. Na poslednjih pet okršaja Olimpije i Baskonije padao je najmanje 161 poen, najviše 176 (prosečno 168,6), pa ako ne znate kome biste ukazali poverenje kada je reč o konačnom ishodu, plus poeni nameću se kao logičan izbor.

"Baskonija možda trenutno nije u najboljem položaju, ali reč je o veoma dobrom timu, koji se svake godine bori za Fajnal for. Uradiće sve što mogu da bi došli do njega", rekao je Vladimir Micov za sajt Evrolige i dodao da bi pobeda nad Baskonijom mnogo značila njemu i saigračima pred meč sa Barselonom, koju su takođe u prošloj sezoni dobili oba puta.

Proteklog petka CSKA je spustio na zemlju "nabrijani" Bajern Dejana Radonjića i na podlozi trijumfa u Minhenu pokušaće da zadrži stoprocentan učinak u EL. Rival nije nimalo naivan - Žalgiris (18.45, TV Sportklub HD), koji je izgubio dve od tri minule utakmice u elitnom takmičenju, ali koji već dve godine konstantno muči jedan od najdominantnijih kolektiva u Evropi, o čemu svedoče tri pobede Litvanaca (neračunajući jednu u pripremnom periodu) na poslednja četiri dvoboja.

Ipak, ne treba zaboraviti da su ključni faktori u te tri pobede Lude šume bili igrači koji više nisu stanovnici Kaunasa - Kevin Pangos (Barselona) i Vasilije Micić (Efes). Pritom, Šarunas Jasikevičijus za ovaj, ali i predstojeći meč protiv Himkija neće moći da računa na borbenog Paulijusa Jankunasa, važnu kariku u lancu učesnika na F4 u Beogradu.

Klasik ove runde igraju Panatinaikos i Barselona (20.00, TV Sportklub 3). Zeleni su nakon poraza od Efesa popravili raspoloženje reckom u domaćem šampionatu protiv ljutog rivala Olimpijakosa, dok je Blaugrana uz neporažene Real Madrid i CSKA u najboljoj formi, pošto je vezala pet pobeda. Biće to još jedno specijalno veče za Ćavija Paskvala koji je od 2008. do 2016. godine vodio Barsu. Dodajmo i da su njihovi međuosobni susreti u protekle tri sezone pripadali domaćinu.

EVROLIGA - 8. kolo

Utorak

Efes – Makabi 90:77

/Plajs 14, Danston 14, Micić 12, 8sk – O’Brajant 19/

Fenerbahče – Darušafaka 100:79

/Mahmutoglu 16 – Erik 17/

Bajern - Olimpijakos 62:72

/Ledej 12 – Lučić, Vilijams 15/

Real Madrid - Gran Kanarija 89:76

/Rendolf 20 – Stroberi 20/

Sreda

18.00: (1,15) Himki (20,0) Budućnost (6,00)

18.45: (1,17) CSKA (20,0) Žalgiris (5,50)

20.00: (1,50) Panatinaikos (14,5) Barselona (2,85)

20.45: (1,80) Olimpija Milano (14,5) Baskonija (2,15)

* Kvote su podložne promenama

