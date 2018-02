Pjaniđani: Za pobedu u Beogradu mora mnogo više

Trener milanskog Armanija Simone Pjaniđani rekao je da je Zvezda pravila mnogo problema njegovoj ekipi u reketu i da je za pobedu u Beogradu potrebno mnogo više nego što je pokazala u petak uveče.

"Istina je da smo dobili poslednja dva meča u gostimna, ali nismo konstantni, ovde je teško poboediti u ovaktoj atmosferi. Da biste dobili u Beogradu morate vipe da se borite, da budete psihički jaki. Imali smo previše grešeka za jednu evroligašku utakmicu. Promašili smo dosta otvorenih šuteva, nismo dobro branili reket, njihovi visoki igrači su nam napravili dosta problema", rekao je Pjaniđani na konferenciji za novinare.

Nekoliko sekundi pre kraja meča došlo je do čarki između Dangubića i Embaja koji mu je ukrao loptu i postigao koš kada su već Zvezdini igrači krenuli da se pozdravljaju sa protivnikom.

"Izvinio sam se kolegi zbog toga. Imamo dosta novajlija koji se nekada suočavaju sa novim stvarima. Pokazao sam igračima da je meč gotovo, on me očigledno nije razumeo. Ne radi se o nepoštovanju".

Italijanski stručnjak smatra da njegova ekipa napreduje kako sezona odmiče.

"Teško je u Evroligi, izgubili smo dve, tri utakmice koje bi nam značile. Ali kad radite ovaj posao, važno je da vidite da ekipa napreduje. Stanje na tabeli ne mora da bude jedini pokazatelj kvaliteta ekipe", zaključio je Pjaniđani.

