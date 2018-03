Možda zvuči paradoksalno, ali Crvena zvezda je u protekle četiri sezone (a evo i sada) imala više problema u polufinalu ABA lige, nego u samom finalu. Delovalo je posle ubedljivog trijumfa nad Mornarom u Pioniru u prvom polufinalnom meču ove sezone da će ova faza proći bezbolnije nego do sada po crveno-bele, ali posle skalpa Barana u Topolici i izjednačenja na 1:1 u seriji možemo da konstatujemo da će opet polufinale predstavljati prelomnu tačku u sezoni Crvene zvezde.

I to nije prvi put.

Vratimo se za početak u sezonu 2013/2014. Igrao se tada čuveni Fajnal for u Beogradu, u Areni, i sećamo se da je tada Cibona sa Dariom Šarićem i Džerelom Blesingejmom uspela da napravi veliko iznenađenje i slavi s 75:70. Bilo je to u polufinalu...

Sezonu kasnije, Zvezda je igrala polufinale protiv Partizana i u čuvenoj seriji dobila s 3:1. Crno-beli su izjednačili tada na 1:1, ali je Zvezda u naredne dve utakmice uspela dobrim igrama Kalinića i Dženkinsa da se dočepa finala. I u finalu je Zvezda izgubila jedan meč Cedevite, ali bio je to lakši deo posla u odnosu na polufinale.

U sezoni 2015/2016 Zvezda je lako dobila i polufinale i finale tako da ta sezona nije prijemčiva za ovu priču, ali jeste prošla, kada smo videli prilično neugodnu seriju baš u polufinalu.

I baš proiv crrnogorskog tima, kao što je to i sada slučaj, samo što je tada to bila Budućnost. Zvezda je dobila prvi meč, očekivalo se da će rešiti sve u Podgorici, ali je Budućnost uspela da izbori majstoricu.

Igrala se ta utakmica u specifičnom okruženju, u specifično vreme. Zbog zauzetosti Pionira taj duel se igrao u Železniku koji je, mala je reč, bio krcat te večeri. Budućnost se držala negde do treće deonice, najviše zahvaljujući bivšem igraču Zvezde Borisu Savoviću, i onda pala da bi crveno-beli na krilima Čarlsa Dženkinsa uspeli da se domognu najbitnije pobede u sezoni.

Da Zvezda nije dobila taj meč, ove godine ne bi bilo ništa od Evrolige. Zamislite sa kakvim su pritiskom igrači Zvezde izašli na taj meč, pritom znajući da ih već za tri dana čeka duel u Istanbulu protiv Darušafake gde će odlučivat o prolasku u TOP 8 fazu Evrolige.

Zvezda je dobila Budućnost s 82:59, izgubila od Darušafake i ispala iz Evrolige, ali bi verovatno svi u Zvezdi potpisali da bude baš tako nego da su, primera radi, izgubili od Budućnosti i dobili Darušafaku. Kasnije je u finalu ABA lige to bila šetnja protiv Cedevite i laganih 3:0 za obezbeđivanje učešća u još jednoj, to jest ovoj, sezoni ABA lige.

I tako dolazimo do ovogodišnjeg polufinala Jadranskog šampionata, gde je opet malo zapelo po Crvenu zvezdu. Opet crnogorski tim pravi problem, ovoga puta Mornar. Nadali su se sigurno u Zvezdi da će posle odrađivanja posla u dva meča Evrolige protiv Panatinaikosa i Fenerbahčea skupiti dovoljno snage i

koncentracije da mogu da odigraju vrhunski meč u Baru, ali se sve to izjalovilo.Drugačije su mislili Nemanja Vranješ i Derek Nidam koji su sa po 29, odnosno 27 poena praktično sami dobili Zvezdu. Delovalo je da je to utakmica u kojoj će Crvena zvezda možda po prvi put ove sezone dobiti duel na spuštanje lopte ispod koša (Pavić i Vujošević imali problem sa faulovima, Luković nije igrao zbog povrede), ali ni to nije bilo dovoljno da Zvezda dođe do ranog plasmana u finale koji bi joj mnogo značilo.

Ovaj poraz u Baru sam po sebi neće biti bitan ako Zvezda, kao prošle godine, odradi posao u majstorici i ne dopusti da emocije sputaju ono što je očigledno. A to je da je Zvezda kvalitetniji sastav od Mornara.

Ipak, nemojte se iznenaditi ukoliko Zvezda, eventualno (ako prođe), bude imala manje problema u finalu nego u ovoj polufinalnoj seriji sa nezgodnim Baranima.

Ne bi to bio prvi put.

Piše: Strahinja KLISARIĆ

Foto: MN Press