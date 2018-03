Odluke skupštine ABA lige o sistemu takmičenja koji bi trebalo da važi do leta 2025. godine dovele su, iako ne formalno, do zatvaranja košarkaškog regiona i dodatnom minimiziranju značaja nacionalnih šampionata. Iako je ostavljena mogućnost da svake sezone u prvi rang ABA lige uđu dva nova kluba, jedna direktno, a druga kroz baraž, više je nego jasno da je jedan broj klubova, onih najtrofejnijih u regionu, zacementirao svoje mesto. Osim, naravno, ako ne naprave neki ogroman kiks i ostanu na samom dnu. Jer, čak i u baražu će pretposlednji tim prve ABA lige imati prednost domaćeg terena u duelu sa drugoplasiranim iz nižeg ranga.

A važnost nacionalnih šampionata ogleda se jedino u tome što daju prohodnost u drugu ABA ligu i to je dodatna degradacija u odnosu na ono što smo imali prethodnih sezone. Logično je da se sada svugde u regionu, manji klubovi, doduše ne po tradiciji već po trenutnoj snazi, pitaju koji im je motiv da učestvuju i kako će se to odraziti na njihovu budućnost.

“Sada se postavlja pitanje zašto bismo mi tražili pare i formirali budžet. Da igramo samo da bismo igrali? Bez takmičarskog značaja, to nema nikakvog smisla”, kaže predsednik OKK Beograda Vlade Đurović za Sportski žurnal.

I nastavio je dalje u istom tonu.

“O sudbini košarke počela je da odlučuje grupa građana i menadžeri. Moja generacija i ja smo stasali pod kapom FIBA, tako da sam u sporu FIBA sa Bertomeuom na strani međunarodne košarkaške organizacije i smatram da sportski rezultat mora da bude važniji od toga koliko je kog bogat”, dodao je iskusni trener.

Ostaje da se vidi i kakva će biti reakcija nacionalnih košarkaških saveza u zemljama regiona, mada oni nemaju nikakvu ingerenciju nad regionalnim takmičenjem i ruke su im poprilično vezane. Tako, recimo,generalni sekretar KSS Dejan Tomašević nije u ovom trenutku želeo ni da komentariše odluke koje su donete na skupštini ABA lige.

Ono što može da promeni celu ovu situaciju u narednom periodu su eventualne promene odnosa snaga u evropskoj košarci, odnosno ako dođe jedna od dve strane u sukoba na relacija FIBA - EKA odnese prevlast. Ali, kako sada stoje stvari, Đordi Bertomeu čvrsto drži ključ u svojim rukama.

Foto: MN Press