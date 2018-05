Košarkaši Crvene zvezde otputovali su na Zlatibor, gde ih u subotu od 19.00 očekuje meč devetog kola grupe A Superlige protiv Zlatibora u Čajetini.

Crveno-beli su pobedom nad Borcem iz Čačka izbili na prvo mesto grupe A i nemaju nameru da je napuštaju do početka plej-ofa.

„Moramo biti maksimalno oprezni. Moramo u ovaj meč uđemo sa najvećim respektom prema ekipi koja je na svom parketu savladala Borac i stigla do još nekoliko vrednih pobeda, uključujući i ovu u poslednjem kolu protiv Tamiša u Pančevu. Ponaviću se, nemamo mnogo vremena, utakmice se nižu, ali moramo da ispravimo pojedine stvari iz prethodnog meča koji smo igrali u sredu, takođe i da energetski budemo na pravom nivou. Raduje i povratak Pere Antića u sastav, koliko nam je nedostajao na više načina i na terenu i pored njega, videlo se u prethodnom periodu. On će se naći u protokolu, a da li će se naći i na parketu odlučićemo neposredno pred utakmicu", rekao je trener srpskog šampiona Milenko Topić.

Crveno-beli takmičenje u ligaškom delu sezone u utorak u dvorani u Železniku, gde će dočekati Tamiš.

Foto: Star Sport