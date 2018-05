Rodni Hud

Rodni Hud nema budućnost u Klivlendu! To je postalo jasno nakon što je 25-godišnji košarkaš odbio da uđe u igru u poslednjoj četvrtini utakmice protiv Toronta. U tom trenutku, Kavsi su imali 30 razlike, pa je sedam minuta i 38 sekundi pre kraja trener Tajron Lu signalizirao Hudu da izađe na parket.

No, nekadašnji igrač Jute koji do tog trenutka nije ulazio u igru, odbio je da to uradi kad je već utakmica bila rešena.

Američki mediji javljaju kako su Klivlendovi veterani pokušali da nagovore Huda da sasluša šefa struke, ali je on to odbio, pa je Lebrona Džejmsa odmenio Hoze Kalderon.

Hud je u Klivlend došao u februaru, očekivalo se da osveži napad Klivlenda, ali to se nije dogodilo. Prosto, Hud nije doneo mnogo toga u svoj novi tim, a posebno je bio loš u seriji protiv Toronta. U prve tri utakmice ukupno je odigrao 39 minuta i postigao samo dva poena, pa je morao da računa na manju minutažu. Očigledno nije prihvatio.

Ubrzo nakon što su američki mediji objavili informaciju o odbijanju Huda za ulazak u igru, stiglo je i Klivlendovo saopštenje u kome se ističe kako neće kazniti igrača. Sam Hud se izvinio saigračima.

Ipak, pre će biti da je ovo privremeno smirivanje tla. Posle svega, verovatno su mu dani u Klivlendu odbrojani.

(FOTO: Action Images)