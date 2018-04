Prve izjave novajlija u dresu Borca, Dušana Kutlešića i Aleksandra Radulovića ohrabruju navijače kluba koji je nedavno izgubio bitku sa Krkom. Titula ABA 2 lige im je izmakla, ali tu je Superliga… Novi igrači će je proći i pokušati da ostvare timske ciljeve, s ugovorima parafiranim do kraja sezone. To su vesti iz grada kraljice igara, a prve izjave novih košarkaša veoma optimistične. Njih grb i dres Borca obavezuju, a adrenalin zbog bitnih utakmica koje su pred vratima tera na akciju, zajedno s novi trenerom Arsićem...

,,Kada se završila KLS i ABA 2 liga izrodili su se veliki problemi u Vršcu, tako da sam odlučio da napustim klub. Odluka je pala da karijeru nastavim u sastavu iz Čačka, jer je njegova ponuda bila najkonkretnija. Takođe, smatram da je Borac institucija srpske košarke i najbolji tim u zapadnoj Srbiji. Ugovor je potpisan do kraja ove sezone“, reči su košarkaša Borca.

Bek čačanske ekipe izjavio je da ima lepo mišljenje o novim saigračima.

,,Poznajem mnoge igrače Borca, sa nekima sam nastupao u istim klubovima, a sa pojedinima u mlađim reprezentativnim kategorijama. Moram da naglasim da imam izuzetno lepo mišljenje o svima u klubu“, jasan je Kutlešić.

Uzgred, Dušan Kutlešić je rođen u Užicu, ima 24 godine, a karijeru je započeo u Slobodi. Pored tima u kome je ponikao, nastupao je za Metalac, FMP, a ove sezone branio je boje Vršca, sa kojim je učestvovao u ABA 2 ligi. Pored mladog Užičanina, za Borac će do kraja sezone nastupati i prekaljeni Aleksandar Radulović. On napominje da kod njega dugo postoji želja da obuče dres tima iz grada kraj Morave.

,,I prošle sezone postojala je kombinacija da zaigram za Borac, ali, nažalost, do realizacije nije došlo. Davnašnja želja mi se ipak ispunila. Došao sam kao slobodan igrač i na obostrano zadovoljstvo je uspostavljena saradnja do kraja sezone, sa opcijom produžetka“, izjavio je Radulović. Naravno, Aleksandar Radulović ima samo reči hvale za novi tim. ,,Borac je odlična ekipa, skup sjajnih pojedinaca. Priznajem, ostaje žal za neiskorišćenom prilikom na F4 ABA 2 lige. Krka je sve uspela da iznenadi. Na nama ostaje da u Superligi damo sve od sebe da popravimo utisak i izborimo igranje u ABA 2 i sledeće sezone“, napominje novi plejmejker Borca.

Iskusni organizator igre naglašava da je imao priliku da sarađuje s trenerom Arsićem, tako da ne sumnja da će se brzo uklopiti.

,,Sa trenerom Jovicom Arsićem sam sarađivao u mlađim reprezentativnim kategorijama, tačnije u juniorima, tako da mi je dobro poznat njegov način rada. Izuzetno ga cenim i poštujem, i računam da ću se brzo uklopiti u novu sredinu“, zaključio je Radulović.

U svojoj bogatoj karijeri Aleksandar Radulović je nastupao za veliki broj domaćih i stranih klubova. Najviše se istakao u dresu Mašinca i Dinamika. Ove sezone igrao je za Teodo iz Tivta, sa kojim je osetio žar igranja u ABA 2 ligi.

PIŠU: Đurđe MEČANIN/Nikola MINOVIĆ

FOTO: MN Press