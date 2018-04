Nekadašnji strateg Crvene zvezde Dejan Radonjić je imao uspešan rezultatski debi na klupi Bajerna. Lider Bundeslige večeras je bio bolji od Ulma 100:95 i na na taj način prekinuo niz od tri poraza. Ipak, broj primljenih koševa jasno pokazuje da je će majstor defanzive morati još mnogo da radi.

Bajern je tek u finišu slomio otpor nezgodnog Ulma. Prvo je Stefan Jović izjednačio (90:90) i pokrenuo veliku Bajernovu seriju.

DANKE.@fcb_basketball supporters thank coach Sasha Djordjevic fired by the club a few days ago pic.twitter.com/bEbTRkqOtY