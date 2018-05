Teško je stići do evropskog košarkaškog vrha. Pogotovo ako ne pripadaš elitnom krugu najbogatijih klubova koji manje-više svake godine pucaju na trofej. Retko kad timovi sa ovih prostora uspevaju da se probiju, a jedini kojem je to pošlo za rukom je Partizan, poslednji put sada već davne 2010. godine kada se Fajnal for igrao u Parizu.

Osam godina kasnije, u predvečerje završnog turnira čiji će domaćin biti Beograd, razgovarali smo sa nekadašnjim plejmejkerom Partizana Aleksandrom Rašićem koji i danas smatra da su crno-beli propustili tada istorijsku šansu, kao i da su mogli sledeće sezone uz povoljne okolnosti da naprave još bolji rezultat.

"To se teško se zaboravlja. I kako smo izgubili tamo i kako smo sve iznenadili samim plasmanom. Niko nije očekivao. Dobro smo igrali, verovali cele sezone da možemo. A u tom polufinalu poraz na jednu loptu. Tako je bilo i za treće mesto. Generalno gledano, sjajna sezona, uzeli smo sve u domaćim takmičenjima. Ostaje žal zbog finala. Verovatno sam subjektivan, ali verujem da bi pružili bolji otpor Barsi u finalu nego Olimpijakos. Te sezone jedino smo ih mi dobili u Pioniru", rekao je Rašić na početku razgovora za MOZZART Sport.

Taj poraz od Olimpijakosa u produžetku i način na koji su Grci uopšte došli do dodatnih pet minuta i danas predstavlja noćnu moru za svakog navijača Partizana.

"Igrali smo zonu u poslednjem napadu, a tu skok uvek trpi. Teo je izašao iz bloka i uputio neki fejd avej šut. Da je pipnula obruč, odbila bi se i vreme bi isteklo. Ali je ovaj (Džoš Čildres, prim. aut) bio tamo gde je trebalo. Na kraju je ispalo kao da je Teo želeo da mu doda. U dodatnih pet minuta sam ja promašio šut za drugi produžetak, ali to je košarka".

U duelu za treće mesto ste izgubili od CSKA. Kako se uopšte igrači motivišu za takvu vrstu utakmice koja suštinski nema značaj?

"To je više duel za prestiž, a sve je pitanje kako se igrači oporave. Nije kao na evropskim i svetskim prvenstvima gde ipak igraš za za bronzu. To na F4 je više reda radi, nije ni bitno, mada smo mi želeli da dobijemo CSKA. Ako se ne boriš za titulu na F4, sve ostalo je suštinski nebitno".

Šta vam je prolazilo kroz glavu te večeri posle poraza od pirejskog kluba?

"To je bila najgora noć za sve igrače, slabo ko je spavao. Svi smo otišli tek rano ujutru. Jednostavno, radi adrenalin, razmisljas o odigranoj utakmici. Tako je i kad se pobedi, a zamisli kako je kad izgubiš na način na koji se to nama desilo. Da sve bude gore, meni se iste godine, samo u leto na Svetskom prvenstvu ponovila slična situacija kod onog polufinala sa Turcima. Nema spavanja. Taj Olimpijakos mi je jedan od najtežih trenutaka u karijeri".

Kakav je osećaj uopšte učestvovati na Fajnal foru, nemaju svi tu sreću u karijeri?

"Velika euforija, pogotovo ako si prvi put tamo. Obično igrači nisu navikli, od dodele priznanja za tu sezonu, konferencija za medije, mnogo je novinara i volontera. Sve je na zavidnom nivou, možda i bolje od evropskog i svetskog šampionata. To je poseban doživljaj za igrača, utakmice, navijači... Uspomena za ceo život".

To je bio uspeh koji je malo ko očekivao i svakako u rangu sa najvećim rezultatima u novijoj istoriji ovdašnje košarke.

"U stvari, najviše žalim što Partizan nije zadržao tu ekipu posle, većina nas je otišla. Klub nije mogao da parira finansijski jačim ponudama. Da je uspeo da zadrži kostur ekipe, ubedjen sam da bi Partizan sezonu posle Pariza ponovio uspeh, ako ne i napravio još veći".

Te sezone ste ipak uspeli da dobijete Olimpijakos, ali u prvoj fazi Evrolige u Pioniru. Ti si dao 25 poena tada. I dan danas mnogi kažu da je upravo ova utakmice odredili dalji tok sezone?

"Mekejleb se nešto kasnije priključio, malo smo se upoznali i stabilizovali. Nije lako dovesti nove, a bitne igrače u tom sistemu, prilagoditi se i treneru i atmosferi. Ta pobeda protiv jakog Olimpijakosa pokazala nam je put, da možemo da se nosimo sa najboljima. Kliknulo je u svima, igrali smo bez respekta, znali smo da sve možemo da dobijemo. Ko god da je protivnik, koja god liga. Gradili smo pobednicki mentalitet".

Upravo te "lude sezone", koju je pored F4 u Parizu, obeležila i Kecmanova trojka protiv Cibone, Partizan je zaista delovao kao ekipa koja do poslednje stotinke svakog meča "odbija da umre".

"To je najteze postići. Najveća vrednost je da svi igraju kao jedan i bore se za sve. Ne praviš pitanje ko je u formi, boriš se i onda, kako ti utakmica da. Borbe i angažovanja jedan za drugog nije dolazilo u pitanje. To je hemija koja je najvažnija. Ostvarili smo je kroz treninge, verovali treneru i stručnom stabu i donelo nam je rezultate".

Kako pamtiš rad sa Duškom Vujoševićem u tom periodu?

"U početku nije bilo lako navići se na ceo taj njegov sistem, ali igrač shvatiš da vredi istrpeti i prihvatiti. Ne može ništa preko noći. Tvoje je da se prilagodiš, neko uspe, a neko. Dule nije lagan za rad, ali je bilo uživanje biti u tom sistemu, u njegovoj ekipi i tom Partizanu".

Idemo sa 2010. na sadašnjost. Fajnal for se održava u Beogradu, a mnogi smatraju da je Žalgiris ove sezone u ulozi koju je pre osam godina imao Partizan.

"Malo je ljudi očekivalo Žalgiris na F4, ali kako je sezona odmicala, tako su delovali sve sigurnije. Igrači su radili tačno ono što je Jasikevičijus tražio od njih. Veruju jedni u druge, imaju cilj. Sve se to oseti. Ništa nije slučajno, dosta podsećaju na nas. Nisu autsajderi u odnosu na ostale, imaju jednake šanse".

Preostale tri ekipe - Fenerbahče, CSKA Moskva i Olimpijakos, nekako su se maltene "pretplatile" na završni turnir.

"Fener igra kao i svake sezone, ništa me to ne iznenađuje. CSKA ima malu prednost u odnosu na Real, jer je u malo boljoj formi. Oporaviće se De Kolo i Hajns, ali Realu se vratio Ljulj. To je jedna utakmica. svako može da dobije. Fener je favorit, Željko ume da namesti ekipu baš kad je potrebno".

Rašić kaže da će zbog srpskih igrača navijati za Fenerbahče, a od pojedinaca koji su ove sezone obeležili Evroligu, izdvojio je Luku Dončića.

"Dončić je sve iznenadio. Niko nije očekivao da će ovako da igra. Namestilo mu se što je Ljulj bio povredjen cele sezone. Dobio je prostor i slobodu i iskoristio na fantastičan način. A pre toga je osvojio i EP. Bio je spreman da iskoristi šansu, zaslužio je sve trofeje i nagrade".

Kakva je tvoja situacija u Klužu?

"Super mi je. Klub je odlično organizovan, igramo Evropu svake godine. Rumunska liga je slabija od drugih u kojima sam igrao, ali s obzirom na moje godine, prija mi. Vratio sam se iz teške povrede i pauze od devet meseci. Pre dva meseca sam počeo da igram. Osvojili smo kup, u polufinalu smo plej-ofa i glavni favoriti za titulu".

Finansijski klub dobro stoji i sa te strane je na visokom nivou.

"Banka nam je sponzor, stabilni smo, a uslovi su fantastični, u rangu sa vodećim timovima ABA lige. Ne mogu da se požalim ni na šta, blizu je Srbije. Moji dođu na po mesec dana, pa onda je skoknem do Beograda. Stvarno se lako organizujemo".

Kraj karijere u Klužu?

"Imam ugovor na još dve sezone, planiram da ovde završim. Zavisi kako me noga bude služila. Bili su korektni i dali mi novi ugovor kad sam se povredio. Za sad ne razmišljam šta ću posle, u stanju sam da igram i živim u sadašnjosti", zaključio je Rašić.

