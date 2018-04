Poznati su svi učesnici Fajnal fora u Beogradu, a to su: Žalgiris, Fenerbahče, CSKA i - Real Madrid. Tim Pabla Lasa je poslednji čekirao kartu ka glavnom gradu Srbije, a to je učinio pobedom nad Panatinaikosom od 89:82 što je Kraljevskom klubu donelo konačan trijumf od 3:1 u seriji. Tako smo došli u situaciju da su svi učesnici Fajnal fora četvrtfinalne serije dobili s 3:1. Real će u Beogradu u polufinalu igrati protiv CSKA iz Moskve. U drugom igraju Fener i Žalgiris.

Real Madrid će igrati na Fajnal foru peti put u poslednjih šest sezona. Poslednju krunu Real je osvojio u sezoni 2014/2015. Real je u isto vreme najtrofejniji klub u Evropi sa devet titula, a osam puta je pored toga bio drugi. Zaista neverovatan istorijat!

Do sadašnjeg učešća u završnici Evrolige vodio ga je Luka Dončić (najefikasniji sa 17 poena), a pomagali su mu još Serhio Ljulj i Gustavo Ajon.

Najveći otpor su im pružali Majk Džejms, Kris Singlton i Nik Kalates, ali to nije bilo dovoljno da Zeleni urade nešto više. Iako su na kraju meča pretili da zaprže čorbu domaćinu kada su prišli na tri poena zaostatka, iako su tokom meča gubili i 22 razlike i to u trećoj četvrtini.

Tada je odlučujuće poene dao Felipe Rejes i pokazao se kao iks faktor, a onda je Luka Dončić postigao čudesnu trojku na minut do kraja i to od table za vođstvo od 88:82. Bio je to momenat koji je sve prelomio. U poslednjoj sekundi napada, gotovo iz izgubljene pozicije...

Prvo poluvreme bilo je apsolutno na strani Real Madrida koji je na odmor otišao sa prednošću od 16 poena. Madriđani su ubacili čak 51 poen u prvih 20 minuta i time pokazali koliko su psihički bili spremni za ovaj meč koji nisu smeli da izgube. U suprotnom igrali bi majstoricu u Atini, a to se svakako nije sviđalo Kraljevskom klubu.

Prelomne tačke su bile u dobrom šutu Reala za dva poena, odnosno lošem Panatinaikosa za tri. Real je šutirao za dva 15/16! A PAO za tri 3/13. Sa takvim brojkama Zeleni su mogli da budu i zadovoljni što su imali na velikoj pauzi deficit od 16 poena.

Nije se ni Real pokazao u šutu za tri poena, a dve od četiri trojke u prvom delu dao je Serhio Ljulj. Gustavo Ajon se pokazao kao važan igrač u reketu Kraljevskog kluba. I sve je delovalo da je na njihovoj strani.

Jednostavno se videlo da je Real bolji tim u ovom momentu, imao je mnogo više izbora u napadu, Dončić je počeo da šije trojke, a potom je i Ajon demonstrirao umeće dodavanja kada je pronašao Tompkinsa koji je ostao sam za lako polaganje. Real je poveo s 22 poena razlike u trećoj deonici. PAO je probao da spusti razliku, uspeo je, ali se Real opet vratio na 18 pred ulazak u poslednju četvrtinu.

Posle toga verovatno ni Dimitris Janakopulos nije mogao da očekuje da će se Zeleni vratiti u meč. Iako je bilo pokušaja za tako nešto, kada su Zeleni spustili razliku ispod 10 poena pre svega posle vezanih poena Singltona, a onda i Kalatesa posle greške Reala.

Ipak, Dončić je bio pribran i dao je onu čudesnu trojku...

EVROLIGA: REAL MADRID - PANATINAIKOS 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)

Dvorana Vicink Centar

Sudije: Radović, Roka, Latiševs

REAL MADRID: Kozer 1, Rendl, Rendolf 4, Fernandez 5, Dončić 17, Rejes 12, Ajon 12, Kerol 10, Tavareš 2, Ljulj 11, Tompkins 9, Tejlor 6

PANATINAIKOS: Singlton 21, Rivers, Džejms 18, Pejn 4, Papas 6, Denmon, Gist 2, Vujukas 1, Gebrijel, Lodžeski 10, Kalates 18, Adetokunbo 2



EVROLIGA (PLEJ-OF) - ČETVRTE UTAKMICE

Četvrtak

Žalgiris - Olimpijakos 101:91 /u seriji 3:1/

Baskonija - Fenerbahče 92:83 /u seriji 1:3/

Petak

Himki - CSKA 88:89 /u seriji 1:3/

Real Madrid - Panatinaikos 89:82 /u seriji 3:1/

Foto: MN Press