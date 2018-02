Rejesova glupost i sjajni Printezis za pobedu Olimpijakosa u Madridu

Košarkaši Olimpijakosa zabeležili su veliku i važnu pobedu nad Realom u Madridu (80:79) u derbi utakmici 22. kola Evrolige i ostali na deobi drugog mesta na tabeli.

To je grčkom klubu bila 15. pobeda u elitnom takmičenju, a druga zaredom posle trijumfa nad Fenerbahčeom, dok je Real upisao deveti poraz.

Madriđani su napravili glupost u poslednjoj deonici. Tačnije, to je uradio Felipe Rejes pri vođstvu od 73:71, koji je promašio dva slobodna bacanja, a zatim je ispucao loptu i dobio tehničku grešku.

Strelnijeks je pogodio jedno bacanje, a Printezis je dao trojku pa smo dobili uzbudljivu završnicu. Na 30 sekundi pre kraja Dončić je pogodio jedno od dva slobodna bacanja.

U poslednjem prvi vođstvu Olimpijakosa Dončić se okliznuo i dodao je do Kozera. On je loptu prosledio do Kampaca, ali vremena nije bilo. Arbitri su svirali faul nad plejmejkerom Reala, ali posle gledanja snimka su utvrdili da je vreme isteklo.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Jorgos Printezis sa 21 poenom, dok je Nikola Milutinov bio blizu dabl dabl učinka sa 12 poena i osam skokova.

U madridskoj ekipi standardno bolji od ostalih bio je Luka Dončić sa 27 poena, a Trej Tompkins meč je završio sa 20 poena.

EVROLIGA - 22. KOLO

Četvrtak

Makabi - Barselona 94:82

/Kol 14 - Ertel 18/

Panatinaikos - Baskonija 80:76

/Gist 15 - Šengelija 15/

Valensija - CSKA 103:99

/Grin 19 - De Kolo 30/

Unikaha - Efes 81:68

/Vašinski 20 - Mekolum 16/

Petak

Fenerbahče - Bamberg 77:69

/Veseli 26 - Musli 18/

Crvena zvezda - Olimpija Milano 100:89

/Lesor 15, Janković 15 - Kuzminskas 17/

Žalgiris - Himki 74:84

/Dejvis 15 - Šved i Gil po 20/

Real Madrid - Olimpijakos 79:80

/Dončić 27 - Printezis 21/

(FOTO: MN Press)