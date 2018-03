Košarkaši Arizone odbranili su konferencijski Pac 12 turnir u Las Vegasu pobedom nad Južnom Karolinom rezultatom 75:61 i sada s nestrpljenjem iščekuju Martovsko ludilo (13. mart - 2. april) gde će se boriti za šampionsku krunu!

Vajldketsi su tako potvrdili surovu dominaciju, pošto su do pehara stigli treći put u poslednje četiri godine! Bila je to potvrda suvog kvaliteta sastava iz Tusona, koje je do pobede vodio razigrani

Deandre Ejton! Strašni krilni centar izdominirao je u finalnoj utakmici sa 32 poena (14/20 iz igre) i 18 skokova za svoj 23. dabl-dabl u sezoni, što je po mišljenju američkih kritičara jedna od najboljih partija u istoriji ovog turnira. Samo dan ranije Ejton je u polufinalu protiv UCLA prikazao sličnu igru sa 32 poena i 14 skokova! Odličnu rolu ponovo je imao srpski centar Dušan Ristić. Nekadašnji igrač Crvene zvezde meč je završio sa 16 poena, pet uhvaćenih i tri podeljene lopte, zbog čega je zaslužio mesto u petorci turnira zajedno sa Ejtonom! Ristić u svojoj poslednjoj godini na Arizoni proživljava pravu renesansu, pošto je nedavno postao član Kluba 1.000, odnosno igrača sa bar 1.000 poena u istoriji Arizone, da bi nedugo zatim postao i košarkaš s najviše pobeda u istoriji ovog prestižnog koledža.

Južna Karolina je prvi deo utakmice završila s vođstvom od 33:30, u poluvremenu koje je videlo čak sedam rezultatskih zaokreta, ali je u nastavku Arizona razbila protivnika u oba polja i stigla do preokreta. Ejtonovo monstruozno zakucavanje na nešto manje od šest minuta do kraja donelo je Vajldketsima velikih deset poena viška (59:49), ali je Južna Karolina uspela da se vrati u život i ozbiljno ugrozi rezultat. Ipak, tas na vagi prevagnuo je na stranu Arizone.

Nešto slabiju partiju nego inače imao je još jedan srpski igrač - Nik Rakočević. Prva igla Južne Karoline završila je meč sa 13 poena, ali već gotovo mesec dana traje njegova borba sa formom. Ipak, Rakočević je već nebrojano puta dokazao da poseduje veliki potencijal i da se u njemu razvija ozbiljan košarkaški kalibar.

Arizonu sada čeka početak Martovskog ludila u San Antoniju, gde važi za jednog od favorita. Podsetimo, Arizona je u polufinalu savladala UCLA, a pre toga Kolorado.