Ročesti: Meč po meč, dan po dan...

Tejlor Ročesti vodio je Crvenu zvezdu do nove pobede u Evroligi. Iskusni Amerikanac brojao je do 21 i bio pravi predvodnik u svakom smislu te reči. On kaže da ne želi da gleda mnogo unapred...

"Velika pobeda za nas. Sve je počelo tako što smo odigrali timski dobro. Odlično smo trenirali prošle nedelje, vratili samopouzdanje. Duga je sezona, ima mnogo mečava, uspona i padova. Moramo da ostanemo zajedno. Mi smo veoma jak tim i borili smo se danas iz srca".

Sve vreme ste imali nekoliko poena prednosti, šta je bio ključ pobede?

"Ovo je Evroliga, najveći deo utakmica izgleda baš ovako - velika borba dva tima. I nama i njima mnogo je značilo da pobedimo večeras. I oni se bore za četvrtfinale kao i mi. Svelo se sve na to da smo se držali zajedno, šutirali dobro slobodna bacanja. Odigrali smo veoma dobro neke bitne akcije. Bila je tesna utakmica, ali smo izašli kao pobednici".

Ročesti ipak ne želi ništa da prognozira, niti da procenjuje Zvezdine šanse u borbi za doigravanje.

"Idemo sad meč po meč, dan po dan. Ovo je bio najvažniji meč, a onda će to biti sledeći. Ne bi nam pomoglo da gledamo mnogo unapred", zaključio je Amerikanac.

Foto: MN Press