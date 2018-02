Rusija i Francuska bez greške! Bosni i Hercegovini ne pomaže ni raspucani Musa

Četvrto kolo evropskih kvalifikacija za Svetski kup naredne godine počeo je rutinskim pobedama Rusije i Francuske.

Baćuške su u Permu razbile Bosnu i Hercegovinu sa 70:53 (15:16, 21:16, 21:6, 13:15) i tako se osvetio za poraz u novembarskom okršaju.

Rusija je do pobede stigla zahvaljujući paklenom udaru u trećem kvartalu, završenom rezultatom 21:6, u kojem je Bosna i Hercegovina bila potpuno nemoćna na oba kraja terena. Domaćin je tada u nekoliko strahovitih naleta potpuno razbio protivnikovu koncepciju, uzeo velikih 19 poena viška i praktično do kraja utakmice samo održavao razliku kako bi stigao do druge pobede.

Rusiju je do pobede vodio Vitalij Fridzon sa 16 poena i osam skokova, dok ga je Andrej Zubkov ispratio sa 13 poena i sedam uhvaćenih lopti. Dvocifreni su bili još i Dmitri Hvostov i Sergej Karasev sa po 11, odnosno Dimitri Kulagin sa 10 poena, pet skokova i četiri asistencije. Bosnu i Hercegovinu vukao je Džanan Musa sa 26 poena (10/18 iz igre), dok je Andrija Stipanović skupio devet poena, osam uhvaćenih lopti i tri asistencije.

Lak posao imala je i Francuska protiv Belgije - 64:49 (15:14, 15:18, 15:7, 19:10).

Interesantno, i Trikolori su utakmicu prelomili upravo u trećem kvartalu, kada je dotad solidna Belgija zaustavljena na samo sedam poena. Francuska je tada krenula u pobednički trk iz kojeg se gosti nisu oporavili. Bitna stavka utakmice je i da je Belgija u celom drugom poluvremenu ubacila svega 17 poena, dok je samo u drugom kvartalu imala 18 koševa i vođstvo rezultatom 32:30 u svojim rukama.

U redovima Francuske istakao se Mustafa Fal sa 23 poena i perfektnih 10/10 iz igre, doduše i katastrofalnih 3/11 sa linije slobodnih bacanja. On je bio jedini dvocifreni igrač u svom timu, a iza njega bio je Pol Lakomb sa osam poena. Kod Belgije Pjer Antoan Žile skupio je 12 poena i sedam uhvaćenih lopti, a Kventan Seron i Retan Obasoan po 10 poena.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET

Francuska - Belgija 64:49

Rusija - Bosna i Hercegovina 70:53

16.00: (3,05) Gruzija (15,0) Nemačka (1,45)

16.00: (2,70) Estonija (14,5) Izrael (1,55)

17.00: (2,55) Island (14,5) Češka (1,60)

17.00: (1,10) Grčka (23,0) Velika Britanija (7,50)

17.30: (1,60) Finska (14,5) Bugarska (2,55)

20.20: (12,0) Austrija (28,0) Srbija (1,03)

Ponedeljak:

17.30: (12,0) Belorusija (28,0) Slovenija (1,03)

18.00: (1,07) Ukrajina (25,0) Švedska (8,50)

18.00: (3,50) Rumunija (16,0) Italija (1,35)

18.30: (2,55) Letonija (14,5) Turska (1,60)

18.30: (1,85) Litvanija (hendikep -28,5) Kosovo (1,85)

19.00: (1,15) Španija (20,0) Crna Gora (6,00)

20.00: (2,70) Mađarska (14,5) Poljska (1,55)

20.00: (1,25) Hrvatska (17,0) Holandija (4,40)

*** Kvote su podložne promenama

Foto: FIBA Basketball