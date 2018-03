Sada je definitivno: Stef Kari će propustiti ostatak ligaškog dela sezone.

To su potvrdili snimci povređenog kolena plejmejkera Golden Stej Voriorsa. Dobra stvar je što Kari nije pokidao ligamente kolena, ali konačna dijagnoza biti poznata za tri sedmice. Tada će jedan od najboljih košarkaša na planeti obaviti nove snimke.

Biće to u periodu početka plej-ofa. Svi se sećaju dešavanja od pre dve sezone. Tada je Kari isto bio povređen, vratio se na teren, ali nedovoljno oporavljen nije bio na optimalnom nivo protiv Kavsa.

U noći između nedelje i ponedeljka Voriorsi dočekuju Jutu, koja je u trci za plej-of i sigurno neće biti lak rival. Donedavno Juta nije bila u priči za plej-of, ali su je veliki timski uspon (devet vezanih pobeda od 3. do 18. marta), te generalno odlične partije Mičela Donovana dovele do osme pozicije. Onaj poraz od Atlante nikako joj nije bio potreban, ali to je već prošlost.

Juta, realno, može da se nada i borbi za četvrto mesto, pošto zaostaje samo tri pobede za Tanderima i imaju utakmicu manje. Ali, pre svega moraju da paze na Denver i Kliperse, koji se neće predati sve dok postoji matematička šansa da prođu u osam najboljih. Juta je odličan defanzivni tim, protivnicima dopušta tek 95 poena na 100 poseda u poslednja dva meseca, što je i najveća odlika. Ujedno i najbitnija stvar koja je dovela do samo četiri poraza u poslednjih dvadeset i šest utakmica. Predani rad trenera Snajdera dao je ozbiljne rezultate, a povratak Rudija Gobera na parket doveo je do toga da odbrana bude utegnuta kao struna.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 02:30 7793 NBA Golden State - Utah ki 2 1,65 Ukupna kvota 1,65

NBA

Nedelja

19.00: (3,35) Bruklin (14,0) Klivlend (1,40)

21.30: (2,15) Milvoki (12,5) San Antonio (1,85)

23.00: (1,65) Indijana (13,0) Majami (2,50)

23.55: (2,95) Sakramento (13,0) Boston (1,50)

23.55: (1,30) Toronto (15,0) LA Klipers (4,00)

23.55: (1,27) Vašington (15,0) Njujork (4,30)

Ponedeljak

01.00: (1,65) Oklahoma (13,0) Portland (2,50)

02.00: (1,10) Hjuston (25,0) Atlanta (7,25)

02.30: (2,50) Golden Stejt (13,0) Juta (1,65)

*** kvote su podložne promenama

ISTOK

ZAPAD

Foto: Action Images