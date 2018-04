Pretio je FMP, ali Partizan je „preživeo“ i sprečio prvo veliko iznenađenje u ovogodišnoj Superligi Srbije. U duelu dva abaligaša, osvajač Kupa Radivoja Koraća preživeo je pravu dramu tokom drugog poluvremena, ali je u neizvesnoj završnici izborio pobedu, drugu u okviru Grupe B - 94:90!

Ključnim se ispostavila uloga Vanje Marinkovića, na tri minuta pre kraja vezao je pet poena - trojka sa devet metara, plus realizovana bacanja - dovoljno da pokrene Parni valjak i dovede ga do prvog vođstva u drugom poluvremenu. Istovremeno slomi otpor gostiju iz Železnika, koji su odigrali fantastičan susret, no, nisu imali meč vinera kakav je baš mladi bek.

Drugi važan činila trijumfa sastava Nenada Čanka bio je Najdžel Vilijams Gos. Američki plej je poentirao u pretposlednjem, a u završnom minutu sjajno odigrao za Đorđa Gagića, a ti poeni su, uz prethodne Vanje Marinkovića sa penala, uz trojku Aleksandra Aranitovića na 14 sekundi pre kraja označili kraj bajke FMP-a, koji se oslonio na čarobno šutersko veče Nemanje Nenadića, međutim, njegovih 34 poena nisu bili dovoljni da se ućutka Pionir.

Najdžel Vilijams Gos i Vanja Marinković bili su i najefikasniji u crno-belom dresu. Obojica su postigla po 26 poena. Amerikanac je imao šut za dva poena devet od 12, dok je srpski bek pogodio četiri trojke.

S druge strane, FMP je živeo od poena posle ofanzivnog skoka i šuta za tri poena. Bistao je pomenuti Nenadić koji je nosio goste u većem delu utakmice, pogađao iz svih pozicija (imao i šest skokova) i bio najzaslužiji što je ekipa Vladimira Jovanovića u jednom trenutku stekla i dvocifrenu prednost (72:62).

Nenadića je pratio Dragan Apić sa 21 poenom - od kojih je trojka u završnici donela napetost u dvorani - dok je bivši igrač Partizana Stefan Pot zapretio sa 13.

Nije blo dovoljno...

PARTIZAN – FMP 94:90

/27:22, 23:27, 19:23, 25:18/

PARTIZAN: Vilijams Gos 26, Si 8, Aranitović 10, Jovanović, Marinković 26, Pecarski 4, Gavrilović, Andrić, Čakarević 3, Brajma 13, Gagić 2, Šalić 2. Trener: Nenad Čanak.

FMP: Uskoković, Đoković 6, Jeremić 7, Apić 21, Pot 13, Nenadić 34, Bursać 2, Radovanović 7, Hamfris 2, Šešlija, Simeunović, Slucki. Trener: Vladimir Jovanović.

SUPERLIGA SRBIJE, GRUPA B, DRUGO KOLO

Metalac - Dinamik 74:93

Vojvodina - Vršac 79:84

Partizan - FMP 94:90

TABELA:

