Stižemo i do poslednjeg dela košarkaške sezone. Svi naši klubovi završili su obaveze u takmičenjima u kojima su igrali (Kup Srbije, ABA liga, ABA 2 liga, prvi deo KLS lige), tako da sada mogu da se posvete domaćem prvenstvu. Počinje trka za šampiona Srbije.

Iako samo osvajanje šampionata naše zemlje ne donosi nikakvu promociju u evropska takmičenja, sigurno da će biti dosta borbe u trci za ovaj istorijski vredan trofej.

Takmičenje se odvija kroz dve grupe od po šest timova. Grupu A činiće Crvena zvezda i Mega Bemaks, predstavnici sa Jadrana, odnosno lider KLS-a Borac Čačak, te Zlatibor, pančevački Tamiš i Mladost. Jadranci u B grupi su Partizan i FMP, a društvo im prave Dinamik, Vršac, Metalac i Vojvodina.

Prema ranije utvrđenim pravilima u polufinale će se plasirati po najbolja dva tima iz svake grupe i oni će odlučiti o šampionu Srbije.

Kako Crvena zvezda, Partizan, FMP i Mega već imaju zagarantovana mesta u ABA ligi i naredne sezone, plasman u grupama biće važan samo za ABA 2 ligu. Plasman u ABA 2 obezbediće najbolje ekipe iz A i B grupe, ne računajući učinak četiri sigurna učesnika ABA lige.

Prvo kolo kreće 18. aprila. Očekuje se da se prvi mečevi četvrtfinala igraju od 21. maja, polufinala od 28. maja, a da finalna serija počne od 7. juna.

Objekitvno, očekuje se da će se u finalu sastati Crvena zvezda i Partizan koji imaju najjače rostere. Crvena zvezda je pred početak Superlige napravila neke izmene u rosteru. Dilan Enis je otišao iz tima, Milko Bjelica je na izlaznim vratima, a u ekipu su došli Filip Čović i Aleksa Radanov.

"Veliko poštovanje za sve učesnike Superlige, imam veliki respekt za trenerima koji dolaze iz KLS, jer znam koliko muka imaju da dovedu svoje ekipe u Superligu. Zvezda ove godine u Superligu ulazi sa jedinom idejom - da osvoji prvenstvo. Međutim, s tim pravom i željom imamo još nekoliko rivala koji o tome mogu da razmišljaju. Partizan je takođe istakao kandidaturu da napadne titulu. Očekujem zanimljivu i dobru Superligu“, rekao je trener zvezde Dušan Alimpijević.

Partizan je sigurno odmorniji, ali zbog pauze posle završetka obaveza u ABA ligi nije imao takmičarske utakmice i to sigurno može da bude problem crno-belima zbog forme.

Tim Nenada Čanka je dobio i pojačanje u vidu Amide Brajma pa će biti interesantno kako će se ovaj odlični bloker snaći u crno-belom dresu.

"Superliga kao liga zaslužuje više respekta nego što ima. Ima jednog evroligaša, još tri tima iz ABA lige, dosta mladih, kvalitetnih igrača. Što se Partizana tiče - deluje kao fraza ali ima obavezu da napadnemo trofej. Daćemo sve od sebe, pripremili smo se najbolje koliko smo umeli“, kaže strateg Partizana Nenad Čanak.

Crveno i crno-beli su glavni favoriti za titulu, ali svakako da treba očekivati da Mega Bemaks i FMP probaju da im pomrse račune. S tim što je FMP posle odlaska Filipa Čovića i Alekse Radanova dosta oslabljen. Dodajmo i da je Mega pred početak Superlige dovela Luku Ašćerića i na taj način pojačala sastav. Ekipe iz KLS lige sigurno neće imati previše šanse da uđu u polufinale, ali biće interesantno videti kako će se nositi sa Jadrancima.

Pročitajte i izjave ostalih trenera koji su se pojavili na jučerašnjoj konferenciji pred početak Superlige.

Branko Maksimović (Mladost):

"Čestitam svim klubovima plasman u Superligu. Što se tiče Mladosti, mi nismo samo osmi u Superligi, već smo to mesto osvojili i zaslužili da budemo deo ovog takmičenja. Voleo bih da imamo dobro takmičenje i ligu, nadam se da neće biti povreda s obzirom da je kraj sezone. Mi smo ciljeve ostvarili, imamo ozbiljne protivnike, ali potrudićemo se da prikažemo što lepšu košarku".

Filip Socek (Vojvodina):

"Vojvodina je ostvarila svoj cilj ulaskom u Superligu, imamo najmlađi tim u Superligi, baš kao što smo imali i u KLS. Trudićemo se da razvijemo što više mladih igrača. Ako se bude ukazala prilika da obezbedimo plasman u ABA 2 ligu verujte nam da ćemo probati da je iskoristimo. Prva utakmica nam je protiv Partizana i nadam se da ćemo se prikazati u što lepšem svetlu".

Mihailo Poček (Metalac):

"Ostvarili smo cilj ulaskom u Superligu. Posle turbulentnih godina uspeli smo da se stabilizujemo i uđemo u Superligu. Ako nam se ponudi neki veći kolač - mi ćemo probati da ga uzmemo. Metalac je bio u teškoj situaciji pre dve godine posle ABA lige, sa velikim dugom. Sedam dana pre početka prošlosezonskog prvenstva smo se tek okupili i za cilj imali opstanak u takmičenju. Niko nije očekivao da ćemo to uraditi. Opstali smo u ligi, ove godine smo imali cilj da uđemo u Superlugu, ne po svaku cenu. Što se tiče prvog tima, ja sam zadovoljan postignutim. Metalac mora da se okrene radu sa mlađim selekcijama. Valjevo je uvek bilo izvor dobijanja nekih dobrih igrača, pogotovo na spoljnim pozicijama. Mnogo je teško ubiti dve muve odjednom, moramo da postavimo temelj na kojem će Metalac živeti u budućnosti".

Bojan Jovičić (Tamiš):

"Smatram da su treneri u KLS svetlija tačka takmičenja, drago mi je da su dvojica od njih treneri naših najvećih klubova. Molim novinare da što više afirmativno pišu o srpskoj košarci, kako bismo pomogli klubovima. Probleme treba isticati, ali svima je lepše kada se piše o lepim stvarima, a manje o onim lošijim. Što se tiče Superlige i KK Tamiš, svi nosioci su nam otišli, čak je bilo upitno u kojem sastavu čemo početi sezonu, imali smo finansijskih problema. Odigrali smo dobru sezonu. Ambicije su nam da igramo na ovom nivou i protiv najjačih ekipa, ali i da napredujemo".

Miroslav Nikolić (Dinamik):

"Dinamik je za tri godine stigao do ABA 2, što nam je cilj i do kraja Superlige. Stvorio je nekoliko dobrih igrača, razigrao mlade igrače i na tome ćemo dalje da radimo. Teško je „i jare i pare“ - da pravimo rezultat i imamo mlade igrače. Neuspeh je moj što nismo bili prvi u KLS. Bitno je uzeti pehar u KLS pošto je to liga u zemlji svetskog, evropskog i olimpijskog vicešampiona. Osvežili smo ekipu, probaćemo da se predstavimo u što boljem svetlu. Koristićemo igrače iz našeg pogona, smenjivaće se igrači. Došli su nam Kapetanović i Glišić".

Goran Topić (Vršac):

"Mi smo paralelno igrali dva takmičenja - ABA 2 i KLS. Bila je duga i naporna sezona. Mi smo zadovoljni rezultatima koje smo ostvarili - učešće na F4 ABA 2 lige, pa i pozicijom u KLS. Košarkaška liga Srbije nam je predstavljala poligon za kaljenje mlađih igrača. Razvio se veliki broj kvalitetnih igrača, u nastavku sezone očekujemo dobre rezultate, borićemo se za što bolji plasman i ciljevi se neće menjati. Okrećemo se novim izazovima i verujem da možemo da ih ostvarimo. U odnosu na Čačak ima izmena - Savović zbog povrede, Simeunović, Kutlešić i Glišić su potražili neke nove sredine. Radosavljević i Pavlović su došli. U izmenjenom sastavu igramo, ali dobili smo nešto drugo u odnosu na ono što smo imali. Podmladili smo tim, napravili bazu i očekujem dobar rezultat".

Vladimir Jovanović (FMP):

"Želeo bih da vidim dobru košarku, da se afirmiše što više mladih igrača. Što se nas tiče, može se reći da smo ostvarili ciljeve kroz ABA ligu. Poslednju zvaničnu utakmicu smo odigrali još u martu, a pred nama je novi početak. Imamo promena u sastavu ekipe, tako da ne mogu da kažem sad šta da očekujem. Želimo da afirmišemo još mladih igrača. Da je ova pauza ostavila traga - vidi se. Odigrali smo dve pripremne utakmice protiv ekipa iz KLS u takmičarskom ritmu, prošli smo ponovo kroz pripreme, a onda su se dogodile i promene što nam je otežalo proces priprema. Borićemo se da ostvarimo što bolji rezultat".

Novinare je zanimalo kako će ekipa bez Filipa Čovića i Alekse Radanova?

"Čović je možda najbolji plejmejker ABA lige, njegov izostanak će uticati na našu. Uspeh i dobre igre u Zvezdi, zaslužio je da pređe na sledeći nivo, veliki profesionalac i radnik. Obojici želim sve najbolje. Mladi Uskoković će dobiti veće minute, imamo igrače koji mogu da uzmu minute".

SUPERLIGA - 1. kolo

Grupa A

Sreda

19.00: (1,85) Crvena zvezda (-34,5) Mladost Zemun (1,85)

19.00: (1,85) Mega Bemaks (-21,5) Tamiš (1,85)

19.00: (1,30) Borac Čačak (16,00) Zlatibor (3,90)

Grupa B

Četvrtak

18.00: (1,85) FMP (-18,5) Metalac (1,85)

18.00: (1,25) Dinamik (17,00) Vršac (4,40)

20.00: (1,85) Partizan (-27,5) Vojvodina (1,85)

*Kvote su podložne promenama

Foto: MN press