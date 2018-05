Ako tražimo "Cinderella story", odnosno Pepeljugu ovogodišnjeg Fajnal fora u Beogradu to je svakako Žalgiris. A sudbina je htela da Zelena šuma u polufinalu igra protiv aktuelnog prvaka Evrope, Fenerbahčea. Da se Šarunas Jasikevičijus u prvom trenerskom Fajnal foru nameri u polufinalu na učitelja Željka Obradovića. Spektakl je zagarantovan u Štark Areni večeras od 18 časova.

Da bismo razumeli šta sve možemo da očekujemo od tog duela, prvo da prođemo kroz to kako su oba tima stigla do Beograda.

Za Fenerbahče ovo svakako nije iznenađenje. Taj klub je sa velikim ulaganjima i sa Željkom Obradovićem na klupi stigao je do četvrtog uzastopnog F4 turnira. Kao branilac titule, svakako je i pred početak sezone bio favorit da se domogne titule.

Iz tima su mu otišli Bogdan Bogdanović i Ekpe Judo i to je glavna stvar koju je Obradović sa svojim saradnicima morao da nadomesti. Sada je tu Marko Gudurić, a Jan Veseli igra, po sopstvenom priznanju, sezonu karijere. Posle odlaska Juda dobio je prostora i maksimalno ga koristi. O napretku Gudurića ste mogli već da čitate na stranicama ovog sajta. Malo ko je mogao da očekuje da će se baš tako dobro navići na sistem Fenerbahčea.

Upravo je taj sistem najveća prednost Kanarinaca. Željko Obradović je toliko stvari uradio u evropskoj košarci, već je osvojio devet Evroliga po čemu je apsolutni rekorder, i time je pokazao da igru drži u malom prstu. Ovaj tim možda po imenima nije jak kao prošlogodišnji, ali je snaga upravo u tome što je kohezija između igrača jača, povezanost je veća, deluje da tim bolje diše zajendo nego prošle godine i to je način na koji je Obradović uspeo da nadomesti nedostatak dva odlična igrača koja su otišla u NBA ligu letos.

Kada smo kod verovatno najboljeg trenera u istoriji Evrolige, Obradović tokom cele sezone pokušava da spusti pritisak sa igrača, sa činjenice što se igra u Beogradu, u zemlji odakle sam dolazi i odakle su Kalinić i Gudurić, deo stručnog štaba, a gde je i Veseli ostavio veliki trag u klupskoj košarci.

Fenerbahče je imao stabilnu sezonu, završio je ligaški deo sezone na drugoj poziciji sa 21 pobedom i devet poraza, a i u četvrtfinalnoj seriji nije turski tim imao problema sa Baskonijom i u solidnoj formi stiže u Beograd.

A prekoputa će imati tim koji će, osim podrške brojnih litvanskih navijača, sigurno imati i simpatije mnogih neutralnih posmatrača. Žalgiris se posle 19 godina vraća na Fajnal for i to kada je malo ko mogao da pretpostavi.

Glavni šraf u celoj mašini je naravno trener Šarunas Jasikevičijus. Prošlog leta imao je brojne ponude, ali je odlučio da ostane i da krene da piše istoriju sa Žalgirisom. I prošle sezone Zelena šuma je imala dobru sezonu gde su rezultati postajali sve bolji kako je sezona odmicala. Potom je Šaras letos napravio izmene uz sastavu i dobili smo unapređenu verziju Žalgirisa.

Od igrača su otišli Lukas Lekavičijus u Panatinaikos, Leo Vesterman u CSKA, Brok Motum u Anadolu Efes, Robertas Javtokas je završio karijeru… Ipak, ostao je Kevin Pangos kao osovina igre Žalgirisa i što je ključno - pogođeno je sa strancima. Brendon Dejvis, Aksel Tupan, Eron Vajt i Vasilije Micić su odradili sjajan posao. Na sve to Edgaras Ulanovas je dosta napredovao, Arturas Milaknis i dalje ne prašta šutem za tri poena i sve je to na kraju dovelo do potpunog razmontiranja Olimpijakosa u četvrtfinalu. Tima koji je bio uvek poznat po svojoj čvrstini, potpuno se raspao protiv Žalgirisa i primio u četvrtoj utakmici 101 poen.

Tu se videla prava snaga litvanske košarke. Koja je sada stigla i u Beograd da se suprotstavi aktuelnom prvaku Starog kontinenta.

Kakvu utakmicu možemo da očekujemo u polufinalu?

Pritisak je veliki za obe ekipe, ali verovatno je manji za Žalgiris. Videćemo da li će učenik Jasikevičijus imati neko iznenađenje za svog učitelja Obradovića. Ove sezone je rezultat u pobedama izjednačen - 1:1. Zanimljivo, obe ekipe su do pobeda stigle u gostima. Tako da - ako je Žalgiris mogao da slavi u Istanbulu, zašto ne bi mogao i u Beogradu? Mnogi su veliki igrači već dali svoje prognoze i negde su svi saglasni da je jako teško prognozirati ishode ovakvih utakmica. Vrlo često se tu lomi "na jednu loptu". I iznenađenja su moguća. Ako i postoje na ovom nivou košarke.

Fenerbahče ove sezone dosta polaže snage na Jana Veselog (12 poena i pet skokova u proseku), kao i na Breda Vonamejkera (11 poena) i Kostasa Slukasa (10 poena, pet asistencija). Kod Žalgirisa će svi igrači biti prvi put na Fajnal foru, a do sada je statistički najbolje utakmice pružao plejmejker Kevin Pengos sa 12 poena i šest asisitencija. Pratio ga je iskusni kapiten Paulijus Jankunas sa 11 poena i pet skokova, kao i Brendon Dejvis sa devet poena po utakmici.

Dva tima su praktično izjednačena u procentima šuteva sa svih pozicija, ali bi šut za tri poena mogao da ima veliku važnost za Žalgiris, dok bi Fener prednost mogao da pronađe u toj unutrašnjoj igri i odličnoj igri dva na dva sa Veselim u glavnoj ulozi.

Iks faktor kod Obradovića ponovo bi mogao da bude Nikola Kalinić koji je mnogo puta pokazao koliko dobro igra odlučujuće utakmice. Tako je bilo i prošle sezone u Istanbulu kada je potpuno “podivljao” na završnom turniru i da Ekpe Judo nije odigrao kako je odigrao - sigurno bi bio MVP zarvršnog turnira. Obradović se sigurno nada da bi Kalina mogao da odigra na isti način.

O tome koliko se Obradović i Jasikevičijus dobro poznaju govori i činjenica da su u sredu uveče išli zajedno na večeru. Veoma su dobri prijatelji, a ne treba ni govoriti o poštovanju Žalgirisa i Jasikevičijusa za Željka Obradovića.

Na kraju, slika koja govori više od hiljadu reči. Spremite se za spektakl.

