Superzvezda Reala Luka Dončić nada se podršci srpske publike u predstojećem okršaju protiv CSKA u polufinalu završnog turnira Evrolige, a iako će veliki broj košarkaških ljubitelja svoj glas dati Fenerbahčeu zbog srpske kolonije u redovima aktuelnog evropskog prvaka, i Žalgiris će moći da računa na energiju brojne publike.

Već je najavljeno da bi u Beograd do polufinalnog meča trebalo da stigne blizu 3.000 navijača iz Litvanije, a zbog svoje lepe, košarkaške priče i činjenice da nije klub s ogromnim budžetom i velikim zvezdama, Žalgiris je dobio simpatije srpskih poklonika igre pod obručima. I to legendarnog Šarunasa Jasikevičijusa čini izuzetno ponosnim.

"Fajnal for je već veliko dostignuće za nas i ceo tim. Verujem da će oni igrati odlično, zato smo i svesni da ceo ovaj izazov mora da bude težak Kao i svaki trener, koncentrisan sam na posao. Presrećan sam što imam igrače koji žele da uče i hoće da napreduju. Što se nas tiče ne razmišljamo previše unapred i samo razmatramo narednu utakmicu. To je naša filozofija cele sezone. Probaćemo da iznenadimo Fener", precizan je Jasikevičijus.

"Hvala Bogu da ne igram jedan na jedan sa Željkom", nasmejao je Šaras sve prisutne goste na Kalemegdanu.

"Svima je jasno koliko je i kako teško igrati protiv aktuelnog prvaka Evrope. Opet, mi verujemo da ćemo igrati dobru utakmicu. Svesni smo činjenice da je ovaj tim prevazišao ovosezonska očekivanja, ali ne razmišljamo o tome. Nama je sada najbitnije da se spremimo za utakmicu s Fenerom".

Mladi litvanski stručnjak napominje da je ponosan na činjenicu što je ceo tim stao iza njega i što zajedničkim snagama prave velike rezultate.

"Srećan sam što imam igrače koji me podržavaju kao trenera. Naravno, misli su nam samo usmerene na petak i meč protiv Fenera. Voleo bih da u završnicu uđemo s aktivnim rezultatom i tako budemo u prilici da se borimo za pobedu".

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star Sport