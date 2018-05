Evroliga je za ambasadora Fajnal fora u Beogradu odabrala Duška Savanovića i pogodila je pravo u centar. Radi se o čoveku koji je mnogo pokazao na košarkaškom terenu, predstavljao je srpsku košarku na najbolji način, ali je i van terena pokazao da poseduje veliku harizmu, osećaj za humor i šarm.

Ambasador je kakav Fajnal for zaslužuje.

Pozvali smo Savanovića da ga pitamo kako će sve to da izgleda u Beogradskoj Areni i dobili optimistične tonove.

Izgleda da nas čeka pravi spektakl.

„Sve izgleda svetski, sve je dobro, sve se radi pod konac, radili su te video-bimove. To kad Srbi rade, kada su Srbi domaćini, to mora da bude na izuzetnom nivou. Biće to dobro, u NBA fazonu, ima sve da sija. U pitanju je najbolji kvalitet i mi to radimo jako dobro“, rekao je Savanović za MOZZART Sport.

Pripreme su u punom jeku i sve deluje dobro za sada.

„Ide sve svojim tokom, hvala Bogu. Nisam u nekoj organizaciji, ali kao ambasador vidim da sve teće savšeno, bolje nego što treba. Imali smo okupljanje i sa volonterima, 180 je odličan broj njih, a mi imamo 200. To je jedan od podataka koji pokazuje da se sve radi na odličnom nivou“.

Naravno, i sam Savanović se našao u situaciji u kojoj do sada nije bio. Kako se snalazi?

„Odlično je. Malo je ovih dana moram priznati fizički naporno, ima dosta obaveza, nije ih toliko bilo u početku, ali velika je čast biti ambasador Evrolige. Pogotovo kada pogledaš ko je bio i da li je uopšte bio od igrača i svih tih imena, znači da ja spadam u grupu, kako se to već zove, legendi Evrolige. Iskreno ne pada mi toliko teško i prija mi sve ovo. Snalazim se, imam osećaj da funkcionišem sa javnošću, lep sam, znam da se slikam, dajem intervjue tako da sve što treba od mene - tu je“, odgovorio je Savanović u svom stilu.

ŽALGIRIS NIJE IZNENAĐENJE, VOLEO BIH DA MOJ PULEN VASA OSVOJI

Dakle, organizaciono bi sve trebalo da bude na najvišem nivou, a najvažnije je kako će sve izgledati na parketu. U samu završnicu Evrolige su se kvalifikovali CSKA, Real Madrid, Fenerbahče i Žalgiris.

Savanović kaže da je najmanje pratio turski sastav.

„Najmanje sam gledao Fener, u smislu - gazio je sve redom, ima ustaljen sistem, kada god igra Fener znam da će dobiti i nije mi bilo mnogo interesantno. Ne znam da li bih video nešto preterano novo u odnosu na prošle sezone“, kaže Savanović.

Ali, kao i mnogi, gledao je Žalgiris. I sviđaju mu se Litvanci.

„Znaš šta, iznenađenje je faktor, šamar trenutni koji može jednom da se desi, dvaput. Žalgiris je bio iznenađenje u novembru, u decembru, možda januaru, ali pazi, kada jedna ekipa stalno pobeđuje, ide, ide, ide, pa to više nije iznenađenje. Nemoj da se lažemo. To je ekipa koja ima kvalitet i nije iznenađenje. Ako osvoje Evroligu, a imaju podjednake šanse kao i ostali, nije iznenađenje. Imaju vrhunskog trenera, koji je bio vrhunski igrač, imaju hemiju...“.

Mnogi Žalgiris porede sa Partizanom iz 2010. godine.

„Pa i Partizan je drao redom, drao, drao, drao i došao tamo. Tu je. I imao iste šanse. I sećaš se kako je neslavno u zadnjoj sekundi ostao bez finala. Ali dobro, to je sastavni deo sporta...“.

Savanović je izneo i prognoze pred Fajnal for.

„Voleo bih zbog Srba da uzme Fener, ali i da se to desi Vasi Miciću. To je moj pulen. Da uzme i on, što da ne?“.

Poznato je da Savanović i Micić imaju dobar odnos i da je Micić mnogo toga pokupio od Savanovića što iz košarke, ali i iz života.

Čuli smo da obojica vole knjige i da je Savan preneo taj pelcer na Vasu.

„Nismo se čuli, verujem da mu sada sija telefon. Sada te svi zovu i familija i rodbina i komšiluk... Neka, neka skloni misli od svega, biće vremena da ga ja peglam. Nas je povezala ljubav prema knjigama. U vreme elektronskog doba svako se opušta uz ajped i to. Nisam za kompjuter ni dan danas. Voleo sam da čitam celu karijeru, samo sam s knjigom bio. I njemu sam rekao - probaj. Jedna knjiga je prozor u svet. Oložeš prst i okreneš stranicu. Lepo do neba. Njemu se sve to dopalo, taj uticaj u životu koji ima knjiga. On je upijao moje savete, zapamtio i drago mi je što je tako ostalo kod njega vezano za knjige. Stigao je do Fajnal fora, nije loše za sada“.

U Beogradu ćemo gledati i Luku Dončića, Realovo dete s druge planete, koje traži titulu Evrolige pre odlaska u NBA.

„Dončić isto za mene nije iznenađenje. Možda je bio godinu pre Evropskog i svega. Kada je dobijao šansu na kašiku pa su svi bili - vau, ovaj Dončić će biti igrač. On je već sada baš ozbiljan igrač. Pogotovo sada. Sada samo može da se uživa u tom šouu što on pruža. Pa sledi NBA. U Evropi pravi zaista veliku razliku. Jedan vrhunski igrač“.

LJULJ MI JE DOBAR DRUGAR, MAŠINA, NJEMU SVEŽINA TRAJE 20 GODINA

Realu se vratio i Ljulj,

„Ne znam kakav će biti Ljulj posle te povrede. Imao je ligamente, a svi znamo kakav je on fizikalac. Da li to utiče, kako utiče... Te prve utakmice je odigrao na svežinu, u sportu je to važan faktor koji se jako potcenjuje. Ona traje sedam do deset dana, zavisi od čoveka. On je mnogo puta pokazao dečko da je mašina, da kod njega svežina traje 20 godina. Voleo bih da nastavi tako, dobri smo drugari, on je vrhunski igrač, voleo bih da bude na svom nivou u Beogradu“.

Da se dotaknemo i CSKA. Njima je Miloš Teodosić otišao i opet su na Fajnal foru. To je već postao aksiom u poslednjih 15 godina.

„CSKA je preozbiljna ekipa da bi zavisila od jednog igrača - otišao Teo. Otišao je ranije Kirilenko, otišao je Papalukas... Oni prave ekipu i razmišljaju da ako ode igrač da ne škodi koliko god da je veliki igrač. A Teo je ogroman igrač. Najbolji plej što je bio. Ali opet, tu je Nando De Kolo. Pazi, ja sam sa njim igrao, još u Valensiji, to je neverovatan igrač. Žao mi je, u istu ruku i drago, što je rastao uz Tonija Parkera. Mogao je da uči košarku neverovatno. U drugu ruku - žao, što je u njegovoj senci, u pogrešno vreme rođen da igra u Francuskoj, trebalo je da bude lider reprezentacije. Tako da Teo jeste otišao, ali je ostao De Kolo. Kao i kod Fenera. Kao otišao je Bogdanović, da li je Fener isti? Slušaj, to je Fener, oni to nadomeste na 100 načina. Preozbiljne ekipe ne zavise od jednog igrača, koliko god da je on dobar“.

Da se vratimo na sam Fajnal for. Kakav turnir očekuje Savanović? Hoće li biti pune tribine?

„Imam informaciju da će biti zaista puno. A sa druge strane ovo je prvi put da ću turnir gledati iz drugog ugla, kao ambasador gledaću iz tih nekih loža, upoznavaću ljude, učestvovaću aktivno, interaktivno, jedva čekam da sve krene da učestvujem i sa ove strane. Da vidim kako funkcioniše. Mislim da će biti vrhunski, da smo dobri domaćini, da će to da bude kako treba“.

Kako je tebi ostala Evroliga u sećanju kao igraču? Malo je nedostajalo do Fajnal fora..

„Sa Valensijom i sa Efesom sam stigao do četvrtfinala. Oba puta je bilo u pet utakmica. Sa Valensijom protiv Reala, a sa Efesom protiv Olimpijakosa koji je otišao posle i osvojio ga. Ali, eto, tako je bilo, šta da radiš. Rado se svega toga setim, u sportu jedna utakmica sve menja“.

Da li ti je žao što nisi uspeo da evroligašku karijeru krunišeš i sa odlaskom na Fajnal for?

„Pa kako nije. Pazi, verujem da pitaš ove ljude koji su osvojili po 500 toga svega, žale zbog nečega što su propustili. Naravno. Ne mogu da vratim, ali žao mi je, bilo bi lepo. Mada, moglo je i bez toga, toliko sam toga ostvario, imao prelepu karijeru, trebalo bi da budem lud da sam nezahvalan“, zaključio je Savanović.

Sada će imati ipak priliku da učestvuje na Fajnal foru, ali iz potpuno drugačijeg ugla. Nije mnogo ljudi imalo priliku da bude ambasador Fajnal fora u svojoj zemlji.

Duško će imati tu čast.

Foto: Branko STARČEVIĆ, Star Sport