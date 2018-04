Žalgiris je prvi overio kartu za Beograd i Fajnal for Evrolige!

Litvanski sastav je stigao i do treće recke protiv Olimpijakosa i ubedljivim trijumfom od 101:91 potpisao se ispod slavlja od 3:1 u četvrtfinalnoj seriji! Prava senzacija gledajući iz ugla da je pre sezone malo ko mogao ovo da pretpostavi. A i način na koji je Žalgiris došao do karte za Beograd bio je impresivan.

Izraz lica i suze u očima Jasikevičijusa sve govore! Mnogi mu nisu davali šanse da uđe u TOP8, a kamoli da će do Fajnal fora. Možda to po imenima nije sastav za najveće domete. Ali Jasikevičijus ih je napravio da budu takvi. I njemu idu najveće zasluge za uspeh.

Možda su neki očekivali da se Žalgiris uplaši u situaciji kada je imao meč-loptu na svom parketu protiv Pirejaca, ali od toga nije bilo ništa. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je izašao poput Spartanaca, dok je Olimpijakos izgledao bez energije. Na ovom meču nije igrao Jorgos Printezis i taj nedostatak se svakako osetio. Bila je to igra mačke i miša. Samo ne u ulogama koje su očekivane pred početak serije.

Domaći sastav je imao izuzetne procente u šutu i za dva poena i za tri poena, što samo pokazuje da su igrači psihički bili izuzetno pripremljeni. Olimpijakos je probao da se vrati na kraju, ali već je to bilo previše odmaklo za bilo kakav povratak. Litvanski sastav je na kraju dao 101 poen.

Najefikasniji su bili Ulanovas sa 20 i Pangos sa 18 datih poena. Papanikolau je dao 13 za Olimpijakos.

Žalgiris je tako izborio drugi plasman na Fajnal for u modernoj eri Evrolige, a u sezoni 1989/1999 postao je prvak Evrope. Prvi i do sada jedini put. I to je poslednji put da je Žalgiris igrao na Fajnal foru. Litvanski klub se vraća na to mesto posle 19 godina čekanja. Olimpijakos nećemo gledati u završnici po drugi put u poslednje tri godine.

Žalgiris će igrati na Fajnal foru protiv boljeg iz obračuna Fenerbahče - Baskonija (trenutno 2:1).

Koliko je litvanski sastav bio usredsređen na uspeh pokazuje i druga četvrtina koju je Žalgiris dobio s 13 poena razlike. Delovao je vrlo nadmeno, kao da je to sve što se dešava sasvim normalno.

Najviše su se u igri Jasikevičijusove ekipe pitali Ulanovas i Pangos, dok je i naš Vasilije Micić u jednom trenutku imao šut za tri poena 3/3!

Olimpijakos nije imao odgovor na lavirint u Zelenoj šumi. Delovali su pogubljeno igrači Janisa Sfaropulosa, kao da im je neko spustio nivo energije za 50%. Nisu imali pravi odgovor na napade Žalgirisa, donekle su pokušavali Roberts, Papanikolau i Spanulis, ali videlo se da od toga nema ništa i da praktično pobeda domaćeg tima nema šanse da izgubi ovu utakmicu. Iako je u poslednjoj deonici došlo do pada.

Ušao je Žalgiris kao šesti u četvrtfinalni obračun protiv trećeplasiranog Olimpijakosa, ali je suštinski lagano stigao do Fajnal fora. Ova poslednja utakmica bila je demonstracija litvanske sile.

Žalgiris je institucija. Žalgiris je klub iz prave košarkaške zemlje. Žalgiris ovo zaslužuje.

EVROLIGA (PLEJ-OF) - TREĆE UTAKMICE

Četvrtak

Žalgiris - Olimpijakos 101:91 /u seriji 3:1/

21.00: (2,15) Baskonija (14,5) Fenerbahče (1,80) /u seriji 1:2/

Petak

19.00: (2,70) Himki (14,5) CSKA (1,55) /u seriji 1:2/

21.00: (1,45) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (3,05) /u seriji 2:1/



ŽALGIRIS - OLIMPIJAKOS 101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)

Žalgirio Arena

ŽALGIRIS: Dejvis 9, Pengos 21, Tupan 11, Udrih 4, Jankunas 8, Sajus, Milaknis 3, Micić 9, Vajt 8, Kavalijauskas 7, Valinskas 1, Ulanovas 20

OLIMPIJAKOS: Meklin 8, Braun, Papapetru 4, Spanulis 19, Milutinov 3, Strelnijeks 17, Tili 3, Papanikolau 15, Mancaris, Roberts 10, Bogris, Vildžer 12

