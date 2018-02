Šlag na torti! Samo, koje boje?

Kada se sve sabere i oduzme - očekivano. Crvena zvezda i Partizan su odradili uspešno posao na Kupu Radivoja Koraća, stigli su do finala, mnogima su tako ispunili želju, pa nama svima preostaje samo da se opustimo i uživamo u finalu između naša dva najbolja kluba. Novi večiti derbi zakazan je za večeras od 21 čas u dvorani Čair u Nišu.

Šta možemo da kažemo pred ovo finale?

Svi znaju šta derbi nosi, a ovoga puta će doneti nekom od dva kluba prvi trofej u sezoni. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala Kupa. Zvezda će, sa prililčno izmenjenim sastavom, braniti trofej, dok će Partizan tražiti svoju prvu Žućkovu levicu još od 2012. godine kada se domogao trofeja baš u Nišu. Crveno-beli su prilično dominantni poslednjih godina, uzeli su četiri od poslednjih pet Kupova. Niz je prekinula samo Mega 2016. godine.

Možemo da konstatujemo da je Zvezda favorit i na ovom meču, ali verovatno manji nego pre početka turnira. Prvo - crveno-beli, utisak je, nisu briljirali do sada, imaju problema u organizaciji igre i koncentraciji na parketu generalno. A drugo - Partizan igra bolje nego što se očekivalo, u polufinalu je imao nekoliko dvocifrenih igrača i pokazao je da u nekoj vrsti naleta dolazi Zvezdi na crtu.

Očekuje se velika borba u reketu, a Đorđe Gagić istu dočekuje posle dabl-dabla sa Megom. Imaće Matijas Lesor i Alen Omić dosta posla sa njim, pa i tu možemo da će se meč donekle lomiti.

Parametar koji je uvek prioritetan kod Zvezde je šut za tri poena. Tim Dušana Alimpijevića cele sezone odlično šutira van linije 6,75. Dao je Realu 17 trojki, dao je FMP-u isto toliko, zatrpavao je obruče mnogim klubovima i na Jadranu i u Evropi. Videli smo Dilana Enisa kako šutira 6/6 u prvom poluvremenu protiv FMP-a. To je statistička kolona koja će biti izuzetno važna. Ako Zvezda bude sipala trojke kako zna, biće bliža pobedi. U to nema sumnje.

Tri trojke od tih 17 bile su delo Marka Kešelja. I on je proradio.

„Naše ambicije se znaju. Došli smo ovde da osvojimo Kup. Meni znači i dobra odbrana i dobar skok, i trojka i ulaz. Sve mi znači. Dobro sam odradio posao, nadam se da ću dobiti šansu u finalu. Nemam problem sa samopouzdanjem. Gostovao sam ovde sa reprezentacijom kada su bile kvalifikacije, igrao sam sa Megom protiv Zvezde. Imam dve srebrne medalje iz Niša, nadam se prvom zlatu. Zna se šta nosi utakmica sa Partizanom. Najozbiljnije ćemo ući u meč, kalkulacije za nas ne postoje. Mi smo tolike ekipe u Evroligi dobili, a nismo bili favorit. U finalu nema favorita. Protiv Zvezde igraju svi da nas obore, a mi da im to ne dozvolimo“, rekao je Marko Kešelj u najavi finala.

Imaće i Partizan čime da odgovori. Crno-beli su u polufinalu ubacili 13 takvih šuteva, a istakli su se Vanja Marinković i Aleksandar Aranitović. Bez toga neće moći da pruže otpor evroligašu.

„Znači mi svaki pogodak, kao i svakom igraču za samopouzdanje. Meni je sigurno značilo što su ušle te trojke. Pokušaću da nastavim. Nadam se da će i meni, a i ostalim igračima ulaziti takvi šutevi. Derbi je specifična utakmica. Možda su oni bolji, favoriti, ali finale je finale, idemo na pobedu. Neutralan je teren, biće i jednih i drugih navijača, biće zanimljivo“, rekao je Aranitović.

Naravno, kada su Kup takmičenja u pitanju uvek je važno i to koliko će ekipe biti spremne i odmorne.

Crvena zvezda je posle četvrtfinala imala jedan dan više za odmor, dok je Partizan povezao dva meča, a sada ga čeka i treći bez pauze. Takođe, Zvezdin polufinalni meč se ranije završio. Sa te strane Zvezda ima prednost. Mada, oba trenera su se trudila da što više sačuvaju svoje igrače za samo finale.

Najavljene su i velike mere obezbeđenja. Biće navijača oba kluba, sećamo se nemilih scena od prošle godine. Najavljeno je bilo i rigoroznije pretresanje na ulazima, to jeste bio slučaj, ali smo opet videli da su neki od navijača unosili baklje na tribine. Vrlo je važno da ne bude nikakvih incidenata koji bi pokvarili košarkaški užitak i dojam. Ove godine možda neće biti najvatrenijih navijača Zvezdezbog bojkota, ali hoće dve frakcije navijača Partizana kao što je to bio slučaj u prva dva meča.

Ukoliko ste ljubitelj statistike i klađenja onda vas sigurno interesuje da je Zvezda dobila četiri od poslednjih pet mečeva protiv Partizana, odnosno da je dobila poslednja dva susreta. Mogli bismo da gledamo efikasnu utakmicu pa razmislite i o plusu poena koji je često dolazio u derbijima. Inače, podsetimo se, rezultat prošlogodišnjeg finala bio je 74:64 za Zvezdu, dakle bio je to meč na manji broj poena.

Crvena zvezda će na ovom meču moći da računa na Pera Antića koji je bio u timu u polufinalu, ali nije igrao zato što nije bilo potrebe za to. Zato večeras možemo da ga očekujemo na delu. Pored njega, u konkurenciju za sastav se vraća i Stefan Janković. On je trenirao pred polufinale, odradio zagrevanje, ali nije se „skidao“. Janković je imao problem sa temperaturom, ali sada je to iza njega.

Jedno je sigurno - koliko god se mi trudili da rezonujemo pred finale, jasno je da tu nema previše logike. Derbi je derbi, kao što maltene svi akteri izgovaraju kao pesmicu naučenu napamet, nema tog junaka koji može da predvidi kako će se stvari odvijati. Zato derbi i jeste svetkovina srpske košarke.

A večeras nas čeka derbi u obliku šlaga na torti zvanoj finale Kupa Radivoja Koraća.

Za sladokusce.

KUP RADIVOJA KORAĆA - FINALE

21.00: Crvena zvezda - Partizan

Piše: Strahinja Klisarić