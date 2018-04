Vest da je srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov jedan od glavnih kandidata da preuzme klupu Finiks Sansa, te da je u međuvremenu obavio preliminarne razgovore s upravom potencijalnog poslodavca nije oduševila samo ljubitelje igre pod obručima u Srbiji i s ove strane Atlantika. Iznad svih, čini se, ponosan je i srećan Kvin Snajder.

Šef stručnog štaba Jute bio je prepun reči hvale za srpskog trenera i čoveka koji je Sloveniji doneo najveći košarkaški uspeh osvajanjem zlata na Evrobasketu u Istanbulu prošle godine. Uprkos tome što tim iz Solt Lejk Sitija igra napetu i tesnu četvrtfinalnu seriju NBA plej-ofa protiv Oklahome, Snajder je dozvolio Kokoškovu da ode u Arizonu i obavi prvu rundu pregovora oko potencijalnog angažmana.

„Kokoškov je spreman! Verujem da je to samo nagrada za njegov trud i rad. Rekao sam mu da već godinama unazad verujem da je on glavni trener. Trebalo mu je malo vremena da i on sebe vidi na ovaj način, pre svega jer je bio preokupiran svojim poslom“, veruje Snajder.

Kokoškov je u NBA ligu prvi put otišao 2000, kada je tri godine bio pomoćni trener u Los Anđeles Klipersima. Od 2008. do 2013. bio je asistent u Finiksu, da bi kasnije jednu sezonu proveo u Klivlendu. Potom se kratko zadržao u Orlandu, da bi od 2015. prešao u Jutu, gde je i danas.

„Verujem da je on oduvek bio svestan svog talenta. Ali, oduvek je bio skroman čovek. Prošlog leta dobio je veliku priliku da napreduje i izvukao je veliko iskustvo što mu je pomoglo da poraste još više i očigledno je da je postao neko na koga mogu da se oslonim. U njega ima poverenje ceo stručni štab“.

Zato, uveren je Snajder, njegov prijatelj zaslužuje samo najbolje.

„Sve ovo on zaslužuje i jako smo srećni zbog njega. Verujem da ljudi razumeju da je on među trenerima koga će klubovi uzimati u obzir za posao glavnog trenera. Ne samo ovog leta, nego i narednih godina“.

