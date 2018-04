Jankunasova odbojka za pobedu nad Olimpijakosom

Muk, neverica, šok! Olimpijakos je upucan u Pireju, a strelac je bio Paulijus Jankunas!

U završnici za infarkt prekaljeni litvanski as uhvatio je ključni ofanzivni skok i pretvorio ga odbojku za veliki trijumf, koji Žalgiris lansira na šesto, a Baskoniju na sedmo mesto na tabeli! Legenda nekadašnjeg evropskog šampiona bila je pribrana u odlučujućim momentima i došla do strašno bitnih poena, na samo tri sekunde pre kraja. Beno Udrih izveo je aut sa leve strane terena, dodao loptu do Edgarasa Ulanovasa koji je pokušao da reši sve sam preko Bobija Brauna. Nije uspeo, ali se Jankunas našao na pravom mestu u najvažnijem trenutku i postao apsolutni heroj Žalgirisa! Jankunas je meč završio sa 15 poena, tri manje od najefikasnijeg igrača Zelenih Brendona Dejvisa.

Poslednji hitac na utakmici imao je Vasilis Spanulis, ali nije prošao! Ne treba zaboraviti da je Olimpijakos na parket istrčao bez kralja velikih šuteva Jorgosa Printezisa, potom i Džamela Meklina i Kostasa Papanikolaua! Veliku utakmicu iza sebe imao je Nikola Milutinov sa 15 poena, devet skokova i dve asistencije, ali i nekim mnogo važnim poenima u trenucima kada se utakmica lomila. Ipak, Žalgiris je odneo pobedu! Spanulis je bio najefikasniji sa 16 poena, šest asistencija, ali i šest izgubljenih lopti.

Situacija na tabeli sada izgleda ovako - Olimpijakos će biti treći ukoliko Real večeras pobedi Bamberg na svom terenu. Ako bi Kraljevski klub bio poražen od Bamberga, onda bi Panatinaikos bio treći zbog boljeg međusobnog skora protiv crveno-belih iz Pireja. Bilo kako, Kraljevski klub ostaje na petom mestu, bez obzira na pobedu ili poraz. Što znači da Real odlučuje hoće li igrati u četvrtfinalu protiv Olimpijakosa ili Panatinaikosa i svakako nema prednost domaćeg terena.

Počelo je s velikih 25:10 za domaćina, gde su dominirali Holis Tompson sa osam i Vasilis Spanulis sa sedam poena. Tada se činilo da su crveno-beli na pragu lake pobede. Ipak, Olimpijakos jeuspeo da prokocka ogromnih 16 poena viška iz sredine trećeg kvartala (51:35), pošto je Žalgiris u završna četiri minuta istog perioda složio seriju 13:0 i razliku „skresao“ na samo tri poena.

Od tog momenta počela je neviđena ludnica. Beno Udrih je prvi pripalio i spustio minusa na samo jedan poen (59:58), posle čega je Vangelis Mancaris sa četiri vezana poena doneo u tom momentu velikih 63:59, a nekoliko trenutaka kasnije Kajl Viltjer 65:61 posle dobre realizacije Paulijusa Jankunasa. Bio je to samo uvod u dramu koja je tek usledila. Dok je na jednoj strani Brendon Dejvis držao konce u svojim rukama, igra Olimpijakosa zavisila je od učinka Nikole Milutinova, s tim da je u međuvremenu, na nešto manje od tri i po minuta pre kraja četvrte deonice Arturas Milaknis pogodio trojku za veliki preokret i vođstvo Žalgirisa rezultatom 74:71! Uzvratio je Milutinov ispod koša, ali je onda Edgaras Ulanovas pogodio šut uz faul Holisa Tompsona, što mu je donelo i dodatno slobodno bacanje koje je lako rešio. Žalgiris je na dva minuta i četrdeset i pet sekundi do kraja imao 77:73 u džepu! Usledila su tri pogotka Milutinova sa penala, pa nova trojka Milaknisa! A onda je Milutinov ponovo zablistao, da bi veliku Udrihovu grešku kaznio Viltjer na pet sekundi do kraja za 80:80!

Šut za pobedu u tom momentu nije iskoristio Paulijus Jankunas, što mu je tada bio prvi promašaj na utakmici. Ali, onda je postao apsolutni heroj Žalgirisa!

EVROLIGA, 30. KOLO

Četvrtak



CSKA - Crvena zvezda 92:81

/Fridzon 20 - Dobrić 14/



Fenerbahče - Unikaha 91:99

/Slukas 26 - Nedović 31/

Olimpija Milano - Panatinaikos 95:96 (87:87) - produžetak

/Kuzminskas 16 - Džejms 18/

Baskonija - Anadolu Efes 79:81

/Šengelija 19 - Mekolum 21/

Barselona - Himki 86:82

/Navaro 17 - Gil 21/

Petak

Olimpijakos - Žalgiris 85:86 (80:80) - posle produžetka

/Spanuli 16 - Dejvis 18/

20.30: (1,45) Valensija (15,0) Makabi (3,05)

21.00: (1,03) Real Madrid (28,0) Bamberg (12,0)

