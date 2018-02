ŠOKANTNO! Grifin saznao da ide u Detroit preko društvenih mreža

Prošao je lekarske preglede, ispotpisivao traženu papirologiju, preselio se i onda otkrio - za trejd je čuo putem društvenih mreža!

Eto, tako je izgledalo predstavljanje Blejka Grifina u centru Detroit! Veliki trejd Klipersa i Pistonsa koji je zasad obeležio sam finiš prelaznog roka u NBA ligi izazvao je burnu reakciju i brojne, oprečne komentare o načinu, sistemu i filozofiji rada najjačeg košarkaškog takmičenja sveta.

„Šokiran je blaga reč“, otvorio je dušu Grifin na početku konferencije za novinare, na kojoj su predstavljeni još i Vili Rid i Brajs Džonson.

„Košarka je biznis, NBA je biznis, a oni (klubovi) su doneli odluku. Voleo bih da sam imao priliku da saznam za trejd ranije, ili da sam imao priliku da razgovaram s nekim pre nego što se sve desilo. Kada za ovako nešto saznate na društvenim mrežama, preko drugih ljudi... Mnogo je teško. Posebno kada u jednom klubu provedete toliko vremena. Ali, na kraju dana, sve je ovo biznis i želim da igram tamo gde me žele. Zato sam uzbuđen što sam u Detroitu“, priznao je Grifin.

Sada već bivši kapiten Klipersa letos je potpisao petogodišnji ugovor vredan 171.000.000 dolara. Uprkos tome što je šest meseci kasnije promenio sredinu, kaže da ne žali što u ugovoru s Klipersima nije postojala „no-trade“ klauzula.

„U vreme kada sam potpisao ugovor Karmelo Entoni je prolazio kroz celu zavrzlamu u Njujorku, gde je imao potpisanu 'no-trade' klauzulu. Za mene to nije bila realna opcija u to vreme. Kao što rekogh, želim da igram tamo gde me žele, a Klipersi me očigledno ne žele. Dolazak u Detroit me čini srećnim“.

Grifin bi za novi klub trebalo da debituje koliko već u noći između četvrtka i petka, kada Detroitu na noge dolazi Memfis. On veruje da će se vrlo brzo uklopiti u novi sistem i partnera u reketu - Andrea Dramonda.

„Verujem da možemo da budemo baš dominantni. Moramo da počnemo da radimo zajedno na tome. Veliki sam fan Dramondove igre već duže vreme. Još kada je zaigrao u NBA moglo je da se vidi koliko je talentovan igrač. Sada je sazreo i ima fantastičnu karijeru“, zaključuje Grifin.

