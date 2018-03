Usijane glave u grčkoj klupskoj košarci, a u glavnoj ulozi nekadašnji mladi reprezentativac Srbije. Iskusni košarkaš Panioniosa Slaven Čupković fizički se obračunao sa Sotiriosom Manolopulosom, inače članom njegovog bivšeg kluba Kimisa.

Incident se dogodio već u četvrtom minutu utakmice 20. kola grčkog prvenstva, posle obostranog povlačenja u situaciji kada je Čupkovićev saigrač Janis Molfetas izvodio drugo slobodno bacanje. Na snimku se jasno vidi da su obojica povlačili za opremu, da bi potom jedan drugog pokušali da udare pesnicama. Kada to nije prošlo Čupković je dotrčao do Manolopulosa i poslao ga na parket udarcem glavom u nos. To je izazvalo oštru reakciju igrača oba tima, koji su utrčali na teren s namerom da nastave ono što su dvojica izgrednika započeli.

Posle kraće pauze i reakcije prisebnih sudija, članova oba stručna štaba i pojedinih igrača Čupković i Manolopulos su izbačeni iz igre.

Čupković je bio član reprezentacije Srbije do 19 godina koja je 2007. u Novom Sadu osvojila svetsko zlato pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama vođenim Stefom Karijem, Deandreom Džordanom, Dionom Tompsonom, Majklom Bizlijem... Srpski tim tada je predvodio Miroslav Nikolić, a u timu su bili MVP turnira Milan Mačvan, te Stefan Marković, Miroslav Raduljica, Boban Marjanović, Marko Čakarević, Stefan Stojačić, Aleksandar Radulović, Marko Kešelj, Dušan Katnić, Petar Despotović i Mlade Jeremić.