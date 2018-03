Ako je do danas bilo upitno ko će sa vrha dočekati plej-of Evrolige, sada više nema dileme. To će biti - CSKA Moskva! I to posle trijumfa u dramatičnoj završnici, gde je prevagu odneo Nando De Kolo hicem u poslednjem sekundu! Tako je CSKA uzvratio udarac Feneru i servirao mu osvetu zbog poraza u Moskvi, kada je Nikolo Meli iz „odbojke“ srušio protivnika nakon produžetka!

Kod njih ne može bez drame! Šampion iz 2016. godine uzeo je meru aktuelnom vladaru Evrope u sudaru dva univerzuma usred Istanbula i tako otišao na tri velike pobede viška u odnosu na prve pratioce: Olimpijakos i sveže poraženi Fenerbahče - 81:79 (25:23, 19:17, 10:18, 27:21).

Dve trenutno najmoćnije vojske Starog kontinenta pružile su pravi spektakl u Ulker Areni! Baš kakav se i očekivao... Ali, umesto pobede, četa Željka Obradovića morala je da se suoči sa porazom i hladnokrvnim pucnjem Nanda de Koloa!

Posle vrlo napetog susreta, koji je video čak 12 promena u vođstvu, sve se rešavalo u izuzetno uzbudljivih 120 sekundi čistog taktičkog nadmudrivanja, gde je Fenerbahče ipak pokazao određenu dozu nervoze, samim tim i slabosti. Počelo je dobro po Fenerbahče posle velikog pogotka Bredlija Vanamejkera, čime je zaostatak bio sveden na samo dva poena (72:74) i to u napadu pošto je Andrej Voroncevič ubacio važnu trojku! Umesto da nastave istim ritmom, izabranici Željka Obradovića su psihički potonuli i dozvolili rivalu da ipak ostvari pobedu! Tačnije, CSKA je pokazao da je u ovom trenutku stabilniji tim i da više zaslužuje mesto na vrhu Evrolige.

Usledila su dva poena Korija Higinsa, posle čega je Jan Veseli skrivio faul u napadu i tako sebe izbacio sa terena, da bi isti Higins ponovo preuzeo odgovornost na sebe i odveo CSKA na velikih šest poena na tačno 74 sekundi do kraja. Da tenziji nije bilo kraja ni u tim momentima pobrinuo se raspoloženi Nikolo Meli svojim trećim dalekometnim hicem, što je vratilo tračak nade u konačni preokret. Ipak, Higins je iskoristio brz faul Vanamejkera i bio polovičan sa crte, da bi Vanamejker uzvratio sa istog mesta, samo dva puta zaredom, pa je rezultat na 37 sekundi bio 79:77 u korist gostiju iz Moskve!

Umesto da ispadne heroj, Higins je do kraja meča uspeo da postane čovek koji je umalo prodao trijumf! Prvo je isforsirao šut koji nije pogodio, da bi bezobzirnim potezom faulirao Kostasa Slukasa i poslao ga na liniju penala, 11 sekundi pre završnog zvuka sirene. Bio je precizan grčki reprezentativac oba puta, što je samo donelo strahovitu tenziju do poslednjeg momenta. A onda je Nando De Kolo uzeo stvari u svoje ruke, odlučio da istroši ceo napad i onda pogodi najvažniji šut na utakmici i to bukvalno uz zvuk sirene, preko ruke Nikole Kalinića. Istanbul je utihnuo...

De Kolo je meč završio sa 13 poena i osam asistencija. Andrej Voroncevič je ubacio 17 poena, uz svih pet pogodaka za tri poena! Kori Higins je na kraju imao 15 poena (6/10 za dva), koliko je imao i Kajl Hajns. Kod Fenera najefikasniji bio je Meli sa 18 poena, Jan Veseli je ubeležio 13 poena, sedam uhvaćenih lopti i četiri asistencije, dok je Džejms Nanali dodao 10 poena. Nikola Kalinić je imao sedam poena i dva završna dodavanja za dvadeset i po minuta na terenu, dok je Marko Gudurić dopisao dva poena, uz isto toliko asistencija i po jedan skok i ukradenu loptu.

EVROLIGA - 26. KOLO

Utorak

Armani - Real Madrid 77:88

/Džerels 18 - Ajon 15/

Četvrtak

Crvena zvezda - Valensija 106:90

/Feldin 30 - Martinez 22/

Brose Bamberg - Efes 88:79

/Radošević, Rajt po 15 - Mekolum 21/

Olimpijakos - Barselona 63:90

/Meklin, Printezis po 14 - Tomić 19/

Makabi - Himki 91:94

/Džekson 25 - Gil 24/

Baskonija - Žalgiris 84:64

/Grejndžer 20 - Pengos 12/

Petak

Fenerbahče - CSKA Moskva 79:81

/Meli 18 - Voroncevič 17/

