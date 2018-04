Kakva utakmica! Pravi spektakl! Panatinaikos je morao da dobije da bi imao šanse za 3. ili 4. poziciju na tabeli Evrolige i to je učinio u velikom stilu. Gubio je i sa 17 razlike krajem treće deonice, ali je potom uključio sve motore i uspeo do produžetka u poslednjih 15 sekundi. I tamo došao do pobede od 96:95 (87:87).

Bila je to utakmica puna dinamike. Olimpija Milano je bila bolji rival tokom skoro celog toga meča, vodila je od samog starta. Već na poluvremenu je dala 55 poena Panatinaikosu. U trećoj deonici je Milano vodio s 17 poena razlike (69:52), u četvrtoj četvrtini je imao i sedam poena prednosti (77:70).

Uprkos svemu tome utakmica se rešavala u poslednjem minutu, kada je Panatinaikos preokrenuo koševima Gista i Majka Džejmsa i poveo jedan razlike. Potom je Endrju Gaudlok promašio za dva poena, a Dairis Bertans dao tri slobodna bacanja. Tako se otišlo u produžetak. A tamo su Zeleni posle prave drame došli do neprocenjivo važne pobede.

Najefikasniji u domaćem timu bio je Kuzminskas sa 16 datih poena, dok je kod gostiju najbolji bili Gist, Kalates i Džejms sa po 18 datih poena.

Tu dolazimo do kalkulacija oko plasmana od 3. do 5. mesta...

PAO može čak i do treće pozicije ukoliko Olimpijakos i Real Madrid sutra izgube svoje mečeve. Ukoliko i Real i Olimpijakos dobiju svoje utakmice sutra, Pirejci bi bili treći, Real četvrti, a PAO peti. Kao što je bilo pre ovog kola. Dakle, Zeleni se nadaju sutra nekom iznenađenju.

Ako Real Madrid izgubi, a Olimpijakos pobedi, PAO će završiti kao četvrti. Ako Real pobedi, a Olimpijakos izgubi, Pirejci bi bili treći, PAO četvrti, a Real peti u tom krugu.

EVROLIGA, 30. KOLO:

Četvrtak

CSKA - Crvena zvezda 92:81

/Fridzon 20 - Dobrić 14/

Fenerbahče - Unikaha 91:99

/Slukas 26 - Nedović 31/

Armani - Panatinaikos 95:96 (87:87 posle 40 minuta)

/Kuzminskas 16 - Džejms 18/

Baskonija - Anadolu Efes 79:81

/Šengelija 19 - Mekolum 21/

Barselona - Himki 86:82

/Navaro 17 - Gil 21/

Petak

18.00: (1,45) Olimpijakos (15,0) Žalgiris (3,05)

20.30: (1,45) Valensija (15,0) Makabi (3,05)

21.00: (1,03) Real Madrid (28,0) Bamberg (12,0)

* Kvote su podložne promenama