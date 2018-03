Srpski derbi u ABA 2 formatu - Dinamik ili silni Borac?

U 18. kolu Druge ABA lige lider tabele Borac putuje na megdan ekipi Dinamika iz Beograda. Tim iz grada kraljice igara želi da eventualnom pobedom bude korak bliže plasmanu na F4, koji će biti održan upravo u Čačku trećeg i četvrtog aprila. Uzbuđenje nam večeras stiže i iz Mostara gde će Zrinjski (10:7) biti domaćin odličnom KK Vršcu (11-6). To je direktna bitka za F4, jer obe strane i dalje pokušavaju da obezbede svoje mesto među prva četiri tima u regularnom delu sezone…





Pre tipovanja, treba znati da je Zrinjski do sada dobio svih osam utakmica u Mostaru, ali i da je Vršac u prvoj polovini ABA 2 jurnjave savladao večerašnjeg rivala sa (80:72).

Priča Dinamika i Borca je takođe kompleksna, pa baš zato susret treba smatrati srpskim derbijem. Sjajni rezultati koje pravi tim Raška Bojića ove sezone daju mu za pravo da očekuje novu pobedu protiv odlične ekipe Dinamika. Uzgred, u međusobnim duelima ova dva sastava Čačani su mahom izlazili kao pobednici, pa nema razloga sumnjati da će to biti slučaj i ovog puta. Naravno, pobeda u ovom meču daleko više znači timu iz grada kraj Morave, koji želi da zadrži vodeće mesto u regionalnom takmičenju pred F4, dok je za Dinamik učešće na završnom turniru praktično nemoguće.

Šef struke Čačana Raško Bojić izjavio je da njegov tim zna kako igrati protiv Dinamika, koji je prošle sezone dva puta pretrpeo poraz od Borca u Beogradu.

,,Vrlo bitan meč protiv Dinamika, koji može i definitivno da odredi našu poziciju na tabeli Druge ABA lige. Mi na tu utakmicu sigurno idemo maksimalno motivisani da jednostavno nastavimo ono što smo započeli još prošle sezone, gde smo tim Dinamika dva puta pobedili na Dorćolu, jednom u KLS ligi, a drugi put u Superligi. Međutim, oni su sastav koji je dobro selektiran. To je grupacija kvalitetnih i vrlo talentovanih igrača, koji su svoj košarkaški potencijal već nagovestili, mnogi u mlađim reprezentativnim selekcijama. Tako da nas i sa te strane očekuje sigurno teška utakmica i još jedno veliko iskušenje. Oni verovatno imaju neke svoje planove i računice do kraja Druge ABA lige. Ipak, mi smo nadomak ostvarenju cilja koji smo postavili na početku sezone, a to je plasman u F4 regionalnog takmičenja. Eventualnom pobedom to bismo praktično i ostvarili“, reči su stratega Borca.

Krilni centar Borca Nemanja Todorović napominje da sastav iz Čačka želi da zadrži vodeće mesto u Drugoj ABA ligi.

,,Očekuje nas još jedna u nizu izuzetno teških utakmica. Prvi smo na tabeli, želimo tu i da ostanemo, ali to nije ni malo lak posao. Dobili smo organizaciju F4, tako da je to razlog više da budemo najbolji. Naravno, idemo po pobedu u Beograd, želimo da zadržimo vodeće mesto, jer postoje neke indicije da bi prvoplasirana ekipa mogla direktno da ide u ABA 1. Bez obzira bilo to tačno ili ne, Borac je tim kome renome i istorija nalažu da uvek teži trijumfu. Ako budemo na nivou nekih prethodnih mečeva u 2. ABA ligi, i ako duel otvorimo na pravi način, ne sumnjam da ćemo nastaviti pobednički niz. Uzgred, svi su zdravi i spremni za meč”, izjavio je jedan od najboljih igrača u redovima Borca.

Utakmica između Dinamika i Borca zakazana je za 21 čas, dok meč Zrinjskog i Vršca u Mostaru počinje u 18 časova.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 18:00 7415 ABA 2 Zrinjski - Vrsac ki 2 3,05 Čet 21:00 7416 ABA 2 Dynamic - Borac ki 2 2,10 Ukupna kvota 6,41

ABA 2 – 18. kolo

Utorak:

Rogaška - Lovćen 1947, (81:70)

Sreda:

Teodo - AV Ohrid - odloženo za 15. mart

Split – Krka, (86:81)

Sikst Primorska – Bosna Rojal, (72:59)

Četvrtak:

18.00: (1,45) Zrinjski (15,00) Vršac (3,05)

21.00: (1,85) Dinamik (14,00) Borac (2,10)

* Kvote su bile dostupne u trenutku objavljivanja rubrike, i podložne promenama

PIŠU: Đurđe MEČANIN/Nikola MINOVIĆ