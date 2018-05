Sve najbolje što Bosna i Hercegovina ima u košarkaškom smislu našlo se na poslednjem spisku selektora Duška Vujoševića za nastavak kvalifikacija za Prvenstvo sveta 2019. Najbolje podrazumeva i Jusufa Nurkića, s tim da odmah valja staviti veliki upitnik iza imena centra Portlanda.

Po bar dva osnova. Prvi je saznanje da je u prošlosti imao trzavice sa pojedincima iz Saveza i same reprezentacije, a drugi da mu ističe saradnja sa Blejzersima, a poznato je da u takvim okolnositma NBA igrači retko kad rizikuju igranjem za državni tim.

Nada, ipak, postoji.

„Nurkić će se verovatno oglasiti u javnosti i saopštiti odluku. Nekakav kontakt s njim postoji, ali on bi trebalo uskoro da se sretne sa selektorom i izjasni se povodom predstojećeg okupljanja i budućih reprezentativnih akcija. Ono što znamo je da mu ističe ugovor ove godine i tek u julu može da potpiše novi. Zbog mogućnosti povrede, u takvim slučajevima je praksa da igrači ne igraju za reprezentacije. Nurkić će prvo da porazgovara sa selektorom. Ako je to razlog zbog kojeg neće da igra trebalo bi da ga saopšti javnosti. To je i jedini pošten razlog“, predočio je Siniša Kovačević, direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Inače, Vujošević je pozvao košarkaša Mega Bemaksa Aleksandra Lazića, kao i Amerikanca Džoša Adamsa, međutim, prema Kovačevićevim rečima nije realno očekivati da košarkaš Bešiktaša debituje za BiH u ovom kvalifikaciopnom ciklusu.

„Adams ima još stvari koje mora da dostavi da bi zahtev za dobijanje državljanstva ušao u proceduru. Veće ministara odobrava državaljanstvo na preporuku Košarkaškog saveza BiH. Na to nemamo uticaja. Teoretski, postoji mogućnost da dobije pasoš, ali je, poznavajući naše procedure, to teško očekivati u ovako kratkom vremenskom periodu“, rekao je direktor reprezentacije koja posle četiri kola u Grupi E ima šest bodova i nalazi se na deobi drugog mesta, iza Francuske s kojom će odmeriti snage u Tuzli 29. juna, a 2. jula gostuju poslednjoj Belgiji.

Za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Mundobasket dovoljna joj je jedna pobeda u preostala dva okršaja.

Na spisku selektora Duška Vujoševića nalaze se: Darko Talić (Kakanj), Amar Gegić (Bajern), Nemanja Gordić (Budućnost), Sani Čampara (Andora), Marko Rikalo (Sloboda), Džoš Adams (Bešiktaš), Džanan Musa (Cedevita), Edin Atić (AEK), Almir Hasandić (Sloboda), Ibrahim Durmo (Spars), Adin Vrabac (Hamburg), Aleksandar Lazić (Mega Bemaks), Milan Milošević (Prometej), Nedim Buza (Ostende), Nedžad Muratović (Sloboda), Amar Alibegović (Red Storm), Elmedin Kikanović (Monako), Markus Lončar (Široki), Andrija Stipanović (Cedevita), Emir Sulejmanović (Fuenlabrada), Jusuf Nurkić (Portland), Ivan Karačić (Široki), Ajdin Penava (Maršall Tandering Herd) i Kenan Kamenjaš (Spars).

FOTO: Action images