Jasno je da je Svetislav Pešić potpuno probudio Barselonu, ali ko bi mogao da veruje da će Katalonci stići do tog stadijuma da dobijaju izgubljene utakmice. San Pablo Burgos je vodio s 85:72 u poslednjoj deonici, potom je Barsa spustila rezultat, Burgos otišao na 89:81, a onda Barsa u samoj završnici došla do produžetka (89:89), a kasnije i do pobede od 103:101.

Jedan od najluđih mečeva u ACB ligi ove sezone, definitivno...

Heroj meča bio je Toma Ertel koji je dao 26 poena i imao 13 asistencija za indeks korisnosti 37. Ante Tomić je dao 21 poen i imao osam skokova. Sebas Sajc i Havi Vega su vodili Burgos sa po 18 datih poena.

U produžetku je Goran Husić imao šansu da vrati Burgos u prednost pri rezultatu 100:99 za Barsu, ali je promašio otvoreno polaganje u poslednjem minutu. Kasnije je Edvin Džekson odveo Barsu u prednost posle skok-šuta.

Od ekipe koja ne može da se poveže Pešić je od Barselone napravio ekipu koja ne može da izgubi... Neverovatno! Ovo je peti vezani trijumf Katalonaca u svim takmičenjima.

Večeras su dobro veče u Španiji imali naši igrači Nemanja Nedović, Oliver Stević i Dejan Todorović.

Nedović je dao 24 poena u porazu Unikahe od Fuenlabrade, Stević je ubacio u pobedi Andore nad Mursijom, dok je Bilbao oduvao Betis uz 13 poena Todorovića. Dragan Milosavljević je za Unikahu ubacio šest poena.



ACB LIGA

Subota

Saragosa - Real Madrid 81:96

/Dragović 21 - Kampaco 19/

Huventud - Obradoiro 62:63

/Laprovitola 11 - Bendzius 15/

Nedelja

Baskonija - Gran Kanarija 91:66

/Grejndžer 16 - Sili 15/



Bilbao - Betis 93:79

/Todorović 13 - Buker 18/



Andora - Mursija 90:70

/Stević 14 - Kluf 12/



Gpiuzkoa - Estudijantes 101:91

/Norel 24 - Landesberg 22/



Unikaha - Fuenlabrada 82:86

/Nedović 24 - Smits 22/



Valensija - Tenerife 74:61

/Dubljević 18 - Ponitka 15/



San Pablo Burgos - Barselona 101:103 (89:89)

/Vega 18 - Ertel 26/