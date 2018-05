Na Zapadu Hjuston i Golden Stejt, na Istoku Klivlend i - Boston!

Najjača košarkaška liga sveta dobila je sve finaliste ovogodišnjeg plej-ofa, u kojem se mnogi nadaju velikim promenama i nekim novim imenima u borbi za šampionski prsten. Boston je lakše nego što se možda i očekivalo razbucao Filadelfiju i sa 4-1 u seriji prošao u narednu fazu takmičenja, gde će ukrstiti koplja s Lebronom Džejmsom i družinom koju nosi na svojim leđima. Seventisiksersi u ovoj petoj utakmici nisu imali šta da izgube i išli su na sve ili ništa. I možda bi nešto uspeli da urade da Kelti nisu imali svoju pametnu glavu - Markusa Smarta!

Možda njegova statistika nije impresivna kao što su neke druge, ali džoker Breda Stivensa sa klupe odradilo je svoj deo posla savršeno! Ovako - 14 poena, šest skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte za 33 minuta na parketu, ali mnogo važnije od svega: koš za izjednačenje, iznuđena greška, asistencija za okret i krađa za pobedu! Sve to u samo nekoliko završnih trenutaka utakmice, kada je izgledalo da bi Filadelfija mogla da se domogne brejka i produži seriju bar za još jednu utakmicu. Markus Smart je imao drugačije planove. Odigrao je košarku po ukusu svog šefa, napravio velike stvari i s pravom poneo epitet junaka ovog susreta.

Kakva je to utakmica bila! Da srce stane! Ali košarkaši Bostona pokazali su da imaju srce jače od svih dramatičnih završnica posle svega što su preživeli ove sezone. Na samo 97 sekundi pre poslednjeg zvuka sirene Siksersi su uzeli vođstvo rezultatom 109:105 i sve je odisalo mirisom brejka, ali Kelti su uspeli da se uzdignu, vrate udarac i naprave veliki preokret! U narednih 77 sekundi Boston je ubacio čak osam poena - počev od alej-upa za Ala Horforda, preko koša Markusa Smarta, do realizacije Džejsona Tejtuma do dva pogotka Terija Rozira sa crte. Tako su Seltiksi sa četiri minusa otišli na četiri poena plusa u završnih deset sekundi!

Seventisiksersi su u međuvremenu ispustili svoje šanse da overe veliki trijumf. Džej Džej Rediku zadrhtala je ruka u situaciji kada je bio na šutu za tri poena, Dario Šarić je izgubio važnu loptu, doduše u situaciji koja je mogla da bude okarakterisana kao faul, dok je Džoel Embid dva puta prokockao priliku da dođe do lakih poena u reketu. Jednostavno, nije ih hteo koš!

Važna karika u ovoj seriji bio je Al Horford. Prekaljeni dugajlija pokrivao je svaki milimetar parketa, nadigrao Džoela Embida i bez ikakve sumnje bio jedan od najboljih za Boston. Samo u ovoj petoj utakmici, kod rezultata 94:94 on je ubacio važne poene preko Šarića, uhvatio loptu pored njega u sledećem napadu i poentirao, a onda ukrao loptu i učinio da se i Rozir proslavi.

U Filadelfiji će se narednih dana s pravom pitati - šta se desilo s Robertom Korvingtonom? Čovek je potpuno bio izgubljen, a šut ga gotovo uopšte nije služio. U petu utakmicu ušao je s 5/21 za tri poena, a posle onih 4/7 u drugoj utakmici, doživeo je potpuni slom i naređao 1/14 sa distance.

Važan element utakmice bio je bonus u kojem se našao Boston na nešto više od devet minuta pre kraja utakmice. Dakle, za svaki sledeći faul - Kelti su mogli da izvode slobodna bacanja. Što su bez greške koristili.

Na kraju Džejson Tejtum bio je najefikasniji igrač Bostona sa 25 poena, jedan manje ubacio je Džejlen Braun, dok je Rozir skupio 17 poena i šest skokova. Kod Filija Šarić i Embid imali su po dabl-dabl sa po 27 poena, ali i 10, odnosno 12 skokova, dok je Ben Simons imao 18 poena, osam uhvaćenih i šest podeljenih lopti.

Prva utakmica finala Istočne konferencije igra se u nedelju od 21.30 u Bostonu.

NBA

Boston - Filadelfija 114:112 /4-1 u seriji/

/Tejtum 25 - Šarić 27/

