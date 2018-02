Štimac o kvalifikacijama, Srbiji i novom timu: Igračima i selektoru je najteže... Ali verujem u njih!

Poraz Slovenije na gostovanju Belorusiji izazvala je revolt kod privremenog kapitena Zmajčeka Klemena Prepeliča, koji je osuo paljbu po sistemu kvalifikacija za Mundobasket u Kini naredne godine, nazivajući ih - nepravednim i neregularnim.

Jaz koji je nastao izostavljanjem evroligaških i igrača iz NBA osetili su i Hrvatska porazima od Holandije i Rumunije, pa i Srbija neuspehom u Frankfurtu protiv Nemačke i tesnom pobedom nad Austrijom. Upravo zbog toga košarkaškom Evropom i dalje se vodi otvorena polemika o tome da li ove kvalifikacije zapravo guraju „manje“ ekipe i štete najboljima? Mada je to tema za neke druge razgovore, mi smo u razgovoru s Vladimirom Štimcem pokušali da saznamo kako velike promene u reprezentativnoj košarci utiču na samu igru, selektora Aleksandra Đorđevića i momke koje vodi.

Zašto baš Štimac? Zato što je prošao veliki put sa ovom selekcijom, osvojio svetsko, olimpijsko i evropsko srebro, bio član i trofejnih mlađih kategorija i zna koliko je težak dres reprezentacije Srbije - u svakom smislu.

Priču smo započeli sumiranjem utisaka iz poslednje dve utakmice Srbije.

„Nemačka je igrala u dobrom sastavu. Ne u najjačem, ali u sasvim korektnom. Mi ni u suženom izboru nismo imali najjači sastav s obzirom na povrede Stefana Jovića, Milana Mačvana i to da se Vladimir Lučić tek oporavio. Daleko od toga da želim nečiji značaj da umanjim, ali činjenica je da se reprezentacija dosta menjala zbog svih tih povreda, ali i zbog suženog izbora“, počeo je Štimac i nastavio:

„Pokazalo se još jednom da je momcima nedostajalo vreme da se uigraju i da se stvori potrebna hemija. Ali ne sumnjam da će selektor sve to lepo da sklopi onda kada to bude najpotrebnije“.

Bio si i ti tu sada već davne 2014. godine, kada je selektor Đorđević morao da donese tepke odluke i kroji prvi tim koji je kasnije doneo srebro na Mundobasketu...

„Istina, zato i verujem u njega. Znam da je on toliko puta radio ovakve stvari, da mu je tokom ove četiri godine nedostajalo dosta igrača, ali je to vrhunski znao da nadomesti, a rezultat nije trpeo. Verujem u Đorđevića i dajem punu podršku ovoj reprezentaciji“.

Iz perspektive igrača - koliko je teško i da li je moguće uigrati se u kratkom vremenskom periodu?

„Ovo su sve kvalitetni igrači, ali istina je da im je nedostatak vremena zapravo veliki problem. Ne možeš, realno, da uradiš mnogo toga za samo dva dana, posebno usred sezone gde oni rade u potpuno drugačijim sistemima. Onda moraju da dođu odjednom u reprezentaciju i da vežbaš drugačije akcije, taktiku... Stalno se nešto menja, igrači su povređeni, što je takođe muka. Gledajte, mi smo proteklih godina bili zajedno mnogo duže, igrali smo u kontinuitetu nekoliko takmičenja i osvojali medalje. Sada je drugačija situacija, ali ja nemam ni najmanju sumnju da će momci maksimalno ozbiljno uraditi svoj posao i da će sve biti u redu“.

Kakav je tvoj stav po pitanju kvalifikacija u ovom obliku?

„Jasno je da je sve ovo posledica sukoba između Evrolige i Fibe i on najviše šteti igračima. Ne bih previše komentarisao o tim stvarima, nisam merodavan da dajem izjave na tu temu. Znam kako igrači reaguju na sve to i merodavan sam da pričam iz tog ugla. Nije im lako, baš zbog svih ovih situacija. Ovo je košarka stvorena po uzoru na fudbalski kalendar“, zastao je na trenutak centar Efesa i dodao:

„Košarka tako nije funkcionisala nikad, ali se neko dosetio da se to menja sada. Ne može da se tako radikalno menja nešto što funkcioniše praktično otkad postoji košarka i ova takmičenja. Trebalo je da ostane onako kako jeste. Jako čudan format koji sigurno ne odgovara igračima, ali ni reprezentacijama. Svi treneri su na velikim mukama. Jer nemaju u sistemima nosioce“.

Štimac, ipak gleda i drugu stranu medalje.

„Vi sada imate momke koji mogu i žele da igraju u ovoj situaciji i sve su to vrlo dobri igrači. Kapa dole svima njima. Maksimalno poštovanje imam za ceo tim“.

Iako veruje da su iskusniji igrači zapravo stubovi ovog tima, iskusni centar pohvalio je debitante.

„Veliki utisak i dalje ostavlja Marko Simonović. Dobri smo prijatelji i zaista cenim njegovu borbenost na svakoj utakmici, što je pokazao i protiv Nemačke i Austrije. Zbog Miroslava Raduljice su osvajane prethodne medalje, on je bio prvi centar tima i pre ovoga. On je stub ove ekipe, u izvanrednoj je formi i igra bolje nego ranije. Očekivao od njega da igra ovako dobro. Nisam stigao da vidim sve na delu, ali mladi momci su pokazali da su spremni da igraju za Srbiju. Imaju veliku želju, što je najvažnije, žele da se bore i brane boje Srbije. Mnogo mi je drago zbog njih, vidi se da žele da daju sve od sebe. Sad će tek da vide kako je to kada se obuče dres Orlova“.

Kad smo već pomenuli tvoje bivše saigrače iz reprezentacije, od kojih si sa nekima delio svlačionicu i u Crvenoj zvezdi: da li pratiš igre crveno-belih ove sezone? Kako ti se čini ovaj tim u potpuno novom ruhu?

„Crvena zvezda igra već petu sezonu u Evroligi, svake godine je pravila velike iskorake, postavljen je pravi temelj, pušteni zdravi koreni. Zvezda je na pravom putu da ostane u Evroligi i dalje napreduje i razvija se. Opet, vidim da se poslednjih dana digla mnogo velika fama zbog gubitka trofeja u kupu, pa navodnih nesuglasica između igrača i trenera... Gledajte, nisam u klubu, ali mogu odmah da kažem da je sve to smešno. Ljudi, kiksevi se dešavaju, izgubi se jedna utakmica i ostaneš bez kupa. To je sve normalno. Ne želim ni da umanjim Partizanu pobedu i čestitam iskreno na trijumfu. Život ide dalje. Verujem da će Zvezda da se utegne i da će biti sve kako treba do kraja sezone. Jadranska liga je prioritet, tu je i Superliga“.

Bio si u klubu tokom sezone 2015/16, kada je Zvezda izgubila Žućkovu levicu. I vi ste tada bili pod pritiskom?

„Jesmo. Ali Dejan Radonjić je to znao jako dobro da smiri i dovede ekipu u red. Eto, šta se posle desilo - osvojili smo duplu krunu i igrali četvrtfinale Evrolige. Zato verujem da će Zvezda iz ove situacije izaći još jača i da je nemoguće da ovakve stvari razore ekipu. Ceo stručni štab i uprava rade odličan posao, znam kako stvari funkcionišu i verujem u njih“, siguran je Štimac.

Ali, u dahu nastavlja.

„Video sam i da je bilo nekih priča oko Branka Lazića i trenera Alimpijevića. Branko je dečko s kojim sa proveo godinu dana u Zvezdi, plus smo igrali u reprezentaciji. To što se priča za njega može da bude samo velika je glupost. Znam ga odlično, trenirali smo zajedno i on nikada nije ni reč rekao trenerima, nikada se nije svađao sa saigračima... Ne shvatam zašto neko želi da urušava timsku hemiju koja je godinama jako dobra. To je apsurd. Laza je veliki i dobar čovek, odličan košarkaš, reprezentativac sa evropskim srebrom, disciplinovan, požrtvovan i ne treba to kaljati nekim drugim stvarima jer znam da takve stvari ne mogu da poteknu od njega. Dušan Alimpijević radi prvu sezonu u Zvezdi i radi odličan posao. Prvi su u ABA ligi, imaju teoretske šanse da se plasiraju u četvrtfinale Evrolige. Ne treba odmah stavljati ga na stub srama ako i ne ode u TOP 8. On je tokom sezone već dosta toga pregurao, ima odličan tim i čestitam mu na dobrim rezultatima“, sumira utiske Štimac i poručuje:

„Ista priča je i sa Perom Antićem. Ja sam s Perom proveo godinu dana u Istanbulu, družili smo se i znam kakva je osoba. On može samo da zbliži ekipu, ne da je rastavlja. Osvojio je tri Evrolige, igrao NBA ligu, nema šta da pričamo. Privržen je Zvezdi i svemu oko Zvezde i sramota je da ga neko provlači u negativnom kontekstu“, završava miljenik navijača javljanje iz Istanbula.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: MN Press