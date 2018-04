Prvo kolo Košarkaške Superlige Srbije kreće 18. juna, a danas do 14 časova je rok za prijavu i registraciju rostera za svih 12 timova učesnika.

To znači da do tada ekipe moraju da prijave igrače i da je to rok za eventualna pojačanja, ili odlaske iz 12 timova učesnika.

Inače, Superliga će se igrati u dve grupe od po šest timova.

Grupu A činiće Crvena zvezda i Mega Bemaks, predstavnici sa Jadrana, odnosno lider KLS-a Borac, te Zlatibor, pančevački Tamiš i Mladost. Jadranci u B grupi su Partizan, FMP, a društvo im prave Dinamik, Vršac, Metalac i Vojvodina.

Prvo kolo kreće 18. aprila. Očekuje se da se prvi mečevi četvrtfinala igraju od 21. maja, polufinala od 28. maja, a da finalna serija počne od 7. juna.

Foto: Action images